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川普100天╱資深策士：反對黨沒作為 成績僅「C-」

編譯尤寶琪／綜合報導
資深策士指出，如果給民主黨打分數，「大概只有C-」。（美聯社）
資深策士指出，如果給民主黨打分數，「大概只有C-」。（美聯社）

川普總統上任滿百日，他對美國政府分裂性的變革則是大眾政論的焦點，而民主黨人也因為在反對他的改革大計中犯下失誤而受到檢驗。

多名政治分析員接受訪問表示，民主黨陷入分裂且群龍無首的狀況，正費勁地想要找到自己的立場。

「如果給他們打分數，大概只有C-，低於平均水平。他們到現在還不知道為什麼輸給了川普，」資深策士柯林克(Matt Klink)指出，「民主黨持續關注美國大眾不注重的問題，像是男性參與女子運動、支持無證移民以及反對削減聯邦機構的開支等。」

柯林克表示，更重要的是，「大多數選民根本不聽或不在乎」民主黨稱川普是獨裁者的指控。

被趕出白宮且在國會淪為少數黨，民主黨想在川普領導的華府中嶄露頭角的機會渺茫。

媒體及法新社引用了分析人士的評論指，民主黨本可以更清楚地，表達一個一致的訊息，在優先要務和策略上取得共識，並搞清楚該如何與何時反對川普。

華盛頓學院(Washington College)政治系教授希克爾(Flavio Hickel)表示：「整體而言，我認為多數美國人都認為，國會民主黨人沒能因應時勢，成功面對困難。」

而最令人沮喪的是，他們針對川普對民主所構成的威脅發出了嚴厲警告，但同時又熱中於與川普政府合作，行為充滿矛盾。

川普上任的頭三個月，掀起了一陣旋風，他發動了貿易戰，讓盟友擔憂美國在烏俄戰爭中換陣營，並指派科技億萬富翁馬斯克(Elon Musk)解散部分聯邦官僚機構。

與此同時，民主黨參議員投票確認了川普內閣任命，沒對減緩川普危險議程帶來多少阻力，甚至還與共和黨人一起投票，通過了移民法案及預算開支。

「我們不會每個議題都咬著不放，」參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在2月接受「紐約時報」(The New York Times)訪問時表示，「我們會選出最重要的戰役，並在這些戰役中『臥軌』抗爭下去。」

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