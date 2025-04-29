川普100天╱第三任？川普持開放態度 還說自己治理世界

川普聲稱，他治理國家，也治理世界。圖為德國以川普為主題的塗鴉牆。(歐新社)

總統川普 在接受大西洋月刊 (The Atlantic) 訪問時聲稱，他治理國家，也治理世界，同時回顧了他第二次與第一次入主白宮 的不同。

川普是在4月24日接受訪問，於28日發表。他表示「第一任我有兩件事要做，即治理國家及生存，我面對很多不懷好意的人；第二任，我治理國家及世界」。

這個訪問的發表，正值他返回白宮 100 天的前夕，而多個民調 都顯示他的支持率下跌，其中由華盛頓郵報、美國廣播公司(ABC)、益普索(Ipsos)最新聯合民調顯示，他的支持率已跌至39%。

川普回朝100天更突破了歷任美國總統的界限，簽署了多項行政命令，單方面實現其政策目標，並對其政治對手展開大報復。

因此即使面對支持率大跌，川普仍然說「當考慮到我所做的事情，我感覺很開心，其實都是嚴肅的事」，又認同一名親密盟友所觀察到的，「他眼中發光的把華盛頓搞得天翻地覆」。

對於紐約時報、美國廣播公司新聞部(ABC News)、華盛頓郵報、福斯新聞網等媒體最近公布民調都指川普施政滿意度下滑，川普28日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道，發布施政滿意走低的民調機構應該面臨「選舉舞弊」(election fraud)調查。

川普發文寫道：「他們是不懷好意的犯罪分子，在我勝選之後向訂戶和讀者道歉，因為我勝選幅度遠超過他們民調顯示數字，他們公信力受到重挫，到了下一個選舉周期又繼續欺騙、說謊，變本加厲。」

新聞周刊(Newsweek)28日分析，面對民調表現不佳，川普經常以「遭到動手腳」反批，對於表現良好的民調則讚不絕口；川普要求調查知名民調機構，是川普是對感覺充滿敵意的民調機構進一步打壓。

川普競選團隊民調專家麥克勞夫林(John McLaughlin)對新聞周刊發表聲明說，川普普選票(popular vote)得票率超過50%，但紐約時報民調對象卻只包括川普選民的37%，美國廣播公司與華盛頓郵報聯合民調只包括34%川普支持者，「民調似乎刻意對川普存有偏見」。

大西洋雜誌稍早因報導國安高層洩密而受到矚目，國防長赫塞斯 (Pete Hegseth)也因連番在通訊軟件Signal洩露軍事行動機密遭到抨擊，川普受訪時表示，相信他會振作起來，把事情處理好。

訪問中川普談到今次返回白宮受到許多億萬富豪、科企巨頭的支持，例如 Meta 執行長查克柏格 (Mark Zuckerberg)、亞馬遜創始人貝佐斯(Jeff Bezos)等，他指這是一種更高層次的尊重，又說「也許他們一開始時不認識我，現在認識我了」。

川普在訪問中也被問到尋求第三次總統任期的可能性。盡管憲法明確規定只能當選兩次總統，但他一直有這個想法。川普的回應是，他還沒有要求司法部研究再讓他參選的合法性，但他對此持開放態度。