川普100天／普亭喊5月停火3天 川普盼永久 烏籲立停戰

白宮發言人表示，美國總統川普(左圖起)對烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普亭愈來愈失望，俄烏雙方都得坐上談判桌以結束戰爭。(美聯社資料照片)

克里姆林宮28日表示，俄羅斯總統普亭 已下令俄軍在烏克蘭戰場停火三天，時間自5月8日至10日，時值俄國 年度的「勝利日」。這也是繼20日「復活節」的30小時「快閃」停火後，他再次單方面宣布停火。

克宮28日聲明，「基於人道考量」，俄方現在宣布，在勝利日80周年期間(俄烏戰場)停戰，所有軍事行動將暫停，具體時間自5月7至8日的午夜，到10至11日的午夜；俄方也認為烏方應跟進；但一旦烏方「未遵守」，俄國武裝部隊會予以適當且有效的回應。

另一方面，白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)28日談到，普亭提議暫時停火，但川普 總統已清楚表明，他尋求的是能終結俄烏戰爭的永久停火。

李威特告訴記者，川普對普亭和烏克蘭總統澤倫斯基愈來愈失望，俄烏雙方都得坐上談判桌以結束戰爭。

白宮國家安全委員會發言人布萊恩休斯28日也表示，雖然川普總統歡迎普亭暫停衝突意願，「但總統已明確表示，他希望永久停火並和平解決這場衝突。」

澤倫斯基28日稍後也稱普亭停火宣言是「操縱企圖」；他在X平台(前身為推特Twitter)貼文呼籲普亭接受基輔同意的美國提出30天停火的方案。

勝利日旨在慶祝俄國前身的蘇聯及同盟國二戰擊敗納粹德國。俄國官媒塔斯社2月報導，中國國家主席習近平已接受俄方邀請，5月將訪俄出席勝利日慶祝活動。在上次復活節停火期間，俄烏雙方均指控對方多次違反、根本沒遵守。

川普26日在梵蒂岡出席天主教教宗方濟各喪禮後，27日在紐澤西州摩里斯鎮機場搭空軍一號回華府前對媒體說，希望兩周內能敲定俄烏停戰協議，但「如果要花比兩周多一點的時間也還能接受」。

被問到26日在喪禮場邊舉行的「川澤會」內容時，川普答道，烏克蘭總統澤倫斯基說他需要更多武器，「我們看看接下來會發生什麼事，我想看看俄國的情況。對俄國的行為，尤其是他們還在轟炸(烏克蘭)，我既驚訝又失望」。

川普也說，「我認為澤倫斯基比較冷靜，他理解全局且希望達成協議」。川普還提到，「我希望(普亭)他別再(對烏克蘭)開火了，坐下來把協議簽簽；我相信，我們已有協議的大致架構，我希望他可以簽」。

至於是否認為澤倫斯基準備「放棄」2014年遭俄國兼併的克里米亞，川普說：「哦，我想是的。」

俄國外長拉夫羅夫28日接受巴西媒體「環球日報」訪問時表明，莫斯科願與基輔展開和談，但承認俄方擁有克里米亞等五個烏克蘭地區的主權，是解決這場衝突不可或缺的條件。

另外，美國國務卿魯比歐27日對美國國家廣播公司(NBC)節目「會晤新聞界」指稱，「很接近(達成協議)，但還不夠近。我認為這將是很關鍵的一周」，但「沒有採取軍事手段來解決戰爭的方案」。

白宮國安顧問沃茲27日也對福斯新聞節目「周日早晨談未來」說，已和俄烏雙方就領土問題進行討論。但他未進一步詳述。

俄國外交部官網28日則發文，指稱拉夫羅夫27日和魯比歐通話，聚焦烏克蘭危機議題。