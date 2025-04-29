川普100天／川普上任百日 叫停俄烏戰爭承諾跳票

美國總統川普 在2024大選時，聲稱上任後24小時內讓俄羅斯與烏克蘭 停火，然後又承諾在上任滿百日時搞定俄烏戰爭。4月30日就是他回朝執政滿百日的時刻，也是兌現「100天內」叫停俄烏戰爭承諾的限期。

可是現在已經清楚，川普在烏克蘭問題上遭遇了慘敗，他一定意識到，大膽的承諾說來容易做來難，不管24小時還是100天內，都無法結束這場戰爭。

川普從一開始就以為只要他一上台，就能夠憑藉個人強勢在24小時內促成俄烏停火，但後來把24小時延長到100天內。期間在2月，他先行同俄羅斯總統普亭 通話，然後大罵烏克蘭總統澤倫斯基是獨裁者，但卻沒有博得普亭軟化立場。

他施壓澤倫斯基簽署的礦產協議，是一個不能夠即時為美國帶來任何利益的空文，最終更因為白宮會面淪為罵戰而沒有簽成。澤倫斯基後來雖接受了30日無條件全面停火的提議，可是普亭卻不接受。

隨著川普「100天內」期限臨近，俄烏停火議題又再熱鬧起來，美歐烏官員4月17日在巴黎為俄烏停火舉行會議，同一天美烏就礦產協議簽了諒解備忘錄，負責俄烏談判的川普特使威科夫(Steve Witkoff)多次與俄國總統普亭多次會面。

然而實際是川普政府的調解努力停滯不前，策略也不明確。這位自稱擅長交易及以實力為傲的總統，現在更變得效率低下。

儘管川普政府向克里姆林宮示好，但得到的只是空洞的言論以及未曾兌現的停火承諾。普亭的目標是利用川普自稱的「和平締造者」來謀最大利益，他的策略是拖延停火談判，直到美國軍援耗盡，俄軍然後深入烏克蘭迫使基輔投降。

川普為此老羞成怒，罕有指責普亭在拖延時間，甚至警告若不盡快達成停火協議，美方就要「拉倒」不再斡旋。

不再斡旋又如何？若然這種情況持續下去，川普將面臨兩個失敗的風險：一是作為談判者，另一是作為盟友。他目前的做法不僅削弱了美國在世界上的地位，而且還鼓勵俄羅斯繼續侵略。

儘管歐洲對於俄烏停火仍猶豫不決且內部存在分歧，但現在除了成為基輔的堅實盟友之外已別無選擇。因為歐洲人明白俄羅斯的侵略不會止步於烏克蘭，對他們來說也是一個生存威脅。

面對威脅，歐洲國家正尋求重新武裝，為此他們需要時間，這意味著無論美國是否參與，俄烏戰爭將會持續。