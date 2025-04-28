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商務部長證實：川普減輕汽車關稅衝擊 預計周二公布

編譯盧思綸／即時報導
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傳川普預計排除進口車與其他項目的關稅相互疊加，同時放寬部分輸美汽車的外國零組件關稅。(歐新社)
傳川普預計排除進口車與其他項目的關稅相互疊加，同時放寬部分輸美汽車的外國零組件關稅。(歐新社)

路透報導，商務部長盧特尼克28日表示，川普政府將在29日採取行動，減輕部分用於美國製汽車的外國零組件關稅，並排除針對進口車的關稅與其他關稅重疊，以減輕汽車關稅帶來的衝擊。

盧特尼克在白宮表示，川普與國內車商及工人建立重要夥伴關係，「這是川普貿易政策的一大勝利，既獎勵在美國生產的企業，也為承諾在美國投資、擴大國內製造的廠商提供緩衝」。

華爾街日報更早之前報導，多名知情人士透露，川普預計排除進口車與其他項目的關稅相互疊加，意味著車商無須再額外負擔鋼鐵和鋁材等其他關稅，並且新規具有追溯期，車商可申請退還此前已繳納的相關稅款。

報導也指出，美國政府也將調整即將於5月3日生效的25%外國汽車零組件關稅，允許車商申請退還部分稅款，第1年退還金額上限為每輛美國製汽車價值的3.75%，第二年則降至2.75%，此後全面取消退還措施。

川普預計29日前往密西根舉行就職百日活動，密西根底特律是美國汽車三巨頭與超過千家大型汽車供應鏈的大本營，部分車商在28日稍早透露，預計川普會在29日活動前放寬汽車相關關稅政策。

關稅 川普

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