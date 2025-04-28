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川普執政百日 印太戰略仍不明 學者籲：別再自居受害者

記者陳熙文／華盛頓即時報導
總統川普。（路透）
總統川普。（路透）

總統川普上任滿百日，但其印太戰略依然不明，有專家認為，美國的印太戰略走向未來取決於川普政府對中國大陸的態度；而川普政府上台後不斷向盟友施壓，有學者也呼籲美國不要繼續自居「受害者」。

川普執政滿百日，美國前國防部副部長、華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）會長兼執行長何慕禮（John Hamre）28日主持活動時，有感而發地表示，他不認同美國是盟友的「受害者」。

何慕禮形容說，這是大錯特錯的敘事，並認為，美國是「布雷頓森林體系」（Bretton Woods System）和其遺產的最大受益國；何慕禮也說，世界在過去80年來經歷了最輝煌的時期，這都是因為美國能與強大的盟友結盟，認為美國被盟友加害的敘事不是真的，「我真的無法理解。」

然而，川普執政以來，持續透過關稅政策等手段向印太盟友施壓。

華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）25日公布調查，指南韓去年7月，有48.3%的受訪民眾認可美國是值得信賴的盟友，到了今年3月只有41.9%的受訪民眾表示認可；台灣去年7月有33.6%的受訪民眾認可美國市值得信賴的盟友，到了今年4月，只剩下23.1％的受訪民眾表示認可。

賓州大學Perry World House高級專案經理善學（Thomas J.Shattuck ）同意美國的關稅政策恐傷及與與盟友的關係，但他不認為，美國會把台灣當作與中國貿易談判的籌碼，指這樣對美國來說，犧牲太大。

美國朝鮮經濟研究所（Korea Economic Institute of America）執行長斯奈德（Scott Snyder）則表示，現在顯然還看不到川普政府的印太戰略，也認為美日韓三邊合作的基礎，可能被川普視為是前朝的產物，而被川普捨棄。

日經亞洲（Nikkei Asia）駐華府記者森安健（Ken Moriyasu）則分析說，美國印太戰略尚不明朗，因為美國還沒決定要用什麼態度面對中國，究竟是競爭對手，還是合作夥伴？

森安健認為，美國仍希望中國能在俄烏戰爭和伊朗情勢中伸出援手；森安健表示，一旦美國決定對中立場，印太戰略就可能成型。

川普 華府 關稅

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