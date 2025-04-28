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比拜登還糟糕？CNN民調：近6成民眾認為川普讓經濟變差

比拜登還糟糕？CNN民調：近6成民眾認為川普讓經濟變差

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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總統川普。(路透)
總統川普。(路透)

總統川普即將執政滿百日，美國有線電視新聞網（CNN）28日公布最新民調指出，有59%的民眾認為川普的政策讓美國經濟變得更糟糕，比前總統拜登的民調數字還差。

CNN委託民調機構SSRS於4月17日至24日做調查，民調結果指出，有59%的民眾認為川普的政策讓美國經濟變得更糟糕；僅有27%的民眾認為川普的政策讓經濟變得更好。

相較於拜登2023年的民調，有58%的民眾認為拜登的政策讓美國經濟變得更糟糕，現在有更多民眾不認同川普的經濟政策。

另外，CNN最新民調也指出，有60%的民眾認為川普的政策讓生活支出變得更高。

對於川普的關稅政策，有55%的民眾認為是不好的政策；對於川普政府在關稅政策上的執行，則有58%的民眾認為川普政府的策略不明。

民調顯示，有72%的民眾認為關稅政策在短期內會傷害美國經濟；有53%的民眾認為，關稅政策長期而言會傷害美國經濟。

面對美國的經濟現況，民調顯示，有29%的民眾表示悲觀、有37%的民眾表示害怕，僅有34%的民眾表示樂觀或熱情；民調表示，有69%的民眾認為，美國明年可能遇上大蕭條。

民調 川普 關稅

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