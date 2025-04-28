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川普100天╱聯邦大瘦身炒掉13.4萬人 另14.5萬人恐失業

編譯陳韻涵／綜合報導
被裁的聯邦員工與工會上街討公道，要拯救他們的工作。(歐新社)
被裁的聯邦員工與工會上街討公道，要拯救他們的工作。(歐新社)

川普總統和特別政府雇員馬斯克(Elon Musk)的聯邦大瘦身計畫，截至4月下旬已解雇和資遣13萬4000人；另外，川普25日宣布，聯邦政府將改變數萬名聯邦員工的就業分類，管理專家表示，此舉將讓政府更容易大幅裁員。

「紐約時報」報導，聯邦政府撙節人力計畫已裁撤240萬名聯邦文職員工中的至少12%，至少5萬8206人遭裁員，約7萬6100人接受資遣方案，另有至少14萬5420人可能失業，其中部分員工根據法院命令暫時復職。

川普透過行政命令成立政府效率部(DOGE)，跳過共和黨占多數的國會，不受議員監督與管轄，卻不時面臨訴訟挑戰。

法院命令裁定，數千名被解雇的公務員2月復職，但最高法院和上訴法院4月初做出兩項判決，支持川普政府解聘試用期員工。

被裁的聯邦員工與工會上街討公道，要拯救他們的工作。(路透)
被裁的聯邦員工與工會上街討公道，要拯救他們的工作。(路透)

「富比世」雜誌報導，國務院22日宣布大規模重組計畫，美國員工將縮減15%人力並關閉全球100多個辦事處。

因應川普總削減聯邦政府多元化政策，環保署約280名原先推廣環境正義、多元、平等和共融政策的員工，將被解雇或調職。

衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)曾於3月表示，除了1萬名接受資遣的員工外，還會再解雇1萬人，此次重組影響約15%人力。

國防部目標裁員約6萬名文職人員，裁員幅度介於5%至8%，且已有2萬1000人自願辭職。

教育部3月11日宣布，在川普3月20日發布關閉教育部的行政命令之前已裁員約2000人。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)上月表示，估計裁員2000人，約占其員工總數的20%；這讓人憂心人力縮減是否會影響NOAA在颶風季和其他潛在天災前的預報工作。

退伍軍人事務部幕僚長塞瑞克(Christopher Syrek)在內部備忘錄中寫道，該部計畫6月起裁員8萬多人，試圖恢復2019年的人員配置水準。

另據「路透」報導，川普25日在社群媒體上寫道，從今以後，負責政策事務的政府職員將被歸類為「計畫政策/職業」(schedule policy/career)，確保聯邦政府最終將「如企業般運作」。

多少人因川普丟飯碗/川普裁減機構、比率 資料來源：紐約時報 整理、製表：編譯陳韻...
多少人因川普丟飯碗/川普裁減機構、比率 資料來源：紐約時報 整理、製表：編譯陳韻涵

川普 聯邦政府 教育部

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