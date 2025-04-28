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川普100天╱連簽137行政命令 僅簽署5新法

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普總統上任後不斷簽署行政命令，但也常推翻已發布的命令。（歐新社）
川普總統上任後不斷簽署行政命令，但也常推翻已發布的命令。（歐新社）

川普總統上任百日，到24日為止簽下破紀錄的137項行政命令，雷厲風行推動政策來鞏固個人權力，開啟有史以來歷屆美國總統最具顛覆性與改革性的施政。不過通過的新法令數量大幅下降，僅有5項。

根據Punchbowl News報導，川普執政百日，僅簽署五項法案，是70年來新任總統簽署法案數量最少的紀錄；相比之下，川普上台百日內簽署137項行政命令，超過前總統羅斯福(Franklin D. Roosevelt)的數量，即便剛卸任的前總統拜登四年任內也僅簽署162此類文件。

行政命令是落實總統施政的方式之一，通常基於現有法定權力，無需經過國會投票通過，因此川普的行政命令包羅萬象，包括從能源政策到社群平台抖音(TikTok)所有權交易等諸多問題。

由於川普善用行政權，短短三個月大幅擴張總統權限，超越近年來任何一位總統，而且川普二度入主白宮，由共和黨掌控聯邦參眾兩院多數，川普卻在行政、立法一把抓的情況下，新法律通過數量寥寥無幾，引發質疑。

外界認為國會共和黨人為了與川普步調一致，採用以全面支出法案為重點的策略，也就是俗稱「一項龐大的華麗法案」(one big beautiful bill)，該法案涵蓋修改稅法、將國人所得稅改為挹注於加強邊境安全等重大政策，國會最快在下個月進行投票，不過有延宕可能，是否如期通過仍有變數。 

但是川普簽署再多的行政命令，如果沒有國會支持，依然無法成為白紙黑字的法律條文，因此川普政府大刀闊斧的改革行動掀起前所未有的法律戰，反對派在全國各地的聯邦法庭興訟，寄望藉由司法力量阻擋川普政府一意孤行。

例如馬里蘭州居民賈西亞(Kilmar Ábrego García)被執法單位錯誤遞解至薩爾瓦多監獄一案，經過層層司法訴訟，判決司法部敗訴，應該把賈西亞接回美國，而且承審法官揚言若川普政府官員不遵守法律程序，將判處藐視法庭。

此外還有多項案件因涉及違憲與合法性，在聯邦法院審理，同時最高法院也可以審查或推翻缺乏法律效力的行政命令，這些命令不能與國會通過現有法律矛盾或取代，也不能違反美國憲法。

值得注意的是，最新民調顯示，有82%國人希望川普遵守聯邦法院的裁決結果。

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