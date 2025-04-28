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川普100天╱百日新政 10大驚奇

記者顏伶如／綜合報導
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川普上任百日發布一連串行政命令。(歐新社)
川普上任百日發布一連串行政命令。(歐新社)

川普總統重返白宮以來，顛覆美國外交政策、關稅戰引爆震盪、聯邦政府裁員，連串的行政命令和不斷變動的移民政策，再再挑戰傳統價值。在橢圓形辦公室裡引發的全球變局，令人目不暇給。回顧川普執政百日十個關鍵時刻。

1、1月20日╱簽署連串命令

川普就職當天簽署26道行政命令，包括美國退出世界衛生組織(WHO)、為參加2024年國會暴動事件被告赦罪。

2、2月4日╱想要加薩走廊

川普接見以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)時說，美國接管飽受戰爭摧殘的加薩走廊(Gaza Strip)之後，將改造成「中東的蔚藍海岸」(Riviera of the Middle East)，希望原本居住加薩的200萬巴勒斯坦人遷往別處。

3、2月12日╱川普與馬斯克

圖為川普、馬斯克及馬斯克四歲兒子X一同與媒體見面。大人講話，小孩挖鼻孔。(路透)
圖為川普、馬斯克及馬斯克四歲兒子X一同與媒體見面。大人講話，小孩挖鼻孔。(路透)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)隨川普一起上任，率領政府效率部(DOGE)大刀砍用聯邦各機構。馬斯克12日帶著幼齡兒子Ｘ一同現身白宮，一同與媒體見面，成為鎂光燈焦點。

4、2月12日╱與普亭通電話

川普打破俄羅斯遭到多年的外交孤立，與普亭通話。(路透)
川普打破俄羅斯遭到多年的外交孤立，與普亭通話。(路透)

川普打破俄羅斯遭到多年的外交孤立，與普亭(Vladimir Putin)通話。川普與普亭通電話90分鐘，2月28日再次通話。美俄兩國後來完成換囚行動。

5、2月14日╱范斯對歐說教

副總統范斯在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)對歐洲說教，范斯批評歐洲元首限縮言論自由，要求歐洲國家提高國防，譴責歐洲的移民政策。

6、2月28日╱川澤公開吵架

美國總統川普(中)與烏克蘭總統澤倫斯基(左)在白宮爆發口角，震驚國際。有歐洲官員...
美國總統川普(中)與烏克蘭總統澤倫斯基(左)在白宮爆發口角，震驚國際。有歐洲官員懷疑是美國副總統范斯(右)精心策畫的陷阱。(歐新社)

澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在白宮當著所有媒體之前，被川普與范斯當面指責對美國不夠感恩。參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在社群媒體發文寫道：「川普與范斯幫普亭做骯髒事。」

7、3月7日╱槓上知名大學

哥倫比亞大學反以色列入侵加薩示威。(路透)
哥倫比亞大學反以色列入侵加薩示威。(路透)

川普政府指控多所大學姑息反猶太主義、縱容抗議以色列的校園示威活動。哥倫比亞大學(Columbia University)4億元聯邦補助遭刪。哈佛大學(Harvard University)後來則因為拒絕接受聯邦政府監督教學及校務，22億元聯邦經費遭到凍結，恐將失去身為非營利機構的稅務豁免資格。

8、3月15日╱遣返無證移民

大批無證移民被遣送到薩爾瓦多。(路透)
大批無證移民被遣送到薩爾瓦多。(路透)

川普政府援引鮮少動用的戰爭時期法律，把200多名疑似黑幫成員遣送到薩爾瓦多重刑監獄。遣返任務挨告之後，全案將由最高法院定奪。

9、3月26日╱想接管格陵蘭

丹麥女總理(右三)視察格陵蘭，宣示主權。(歐新社)
丹麥女總理(右三)視察格陵蘭，宣示主權。(歐新社)

川普主張美國應該接管格陵蘭，他表示，基於國際安全，美國必須擁有格陵蘭。川普言論引起丹麥高層強烈反彈。

10、4月2日至今╱掀起關稅大戰

川普將中國多項進口產品的關稅調高到145%。(歐新社)
川普將中國多項進口產品的關稅調高到145%。(歐新社)

川普4月2日對世界各國全面加徵關稅，指控貿易夥伴對美國占便宜。關稅即將生效之際，川普4月9日做出部分讓步，宣布在90天期間所有進口關稅調降至10%，中國多項進口產品的關稅則調高到145%。中國也對美國徵125%關稅，全球經濟大亂，美國股匯債市動盪。

百日新局，10個驚奇。（資料來源／各媒體 圖片來源／歐新社、路透、美聯社 記者顏...
百日新局，10個驚奇。（資料來源／各媒體 圖片來源／歐新社、路透、美聯社 記者顏伶如／製表）
哈佛大學2024年畢業典禮，學生退席抗議。(美聯社)
哈佛大學2024年畢業典禮，學生退席抗議。(美聯社)

川普 關稅 范斯

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川普100天╱效率部反讓各機關沒效率 200元乾冰買1個月

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