CNN民調：川普支持度創70年來歷任總統就職百日新低

總統川普挾個人生涯最高支持度重返白宮，但執政將滿百日之際，美國民眾對於他截至目前施政表現的看法已經轉為嚴重負面。 (路透)

美國有線電視新聞網（CNN）最新民調 結果顯示，總統川普 挾個人生涯最高支持度重返白宮，但執政將滿百日之際，美國民眾對於他截至目前施政表現的看法已經轉為嚴重負面。

CNN委託民調機構SSRS進行這項民意調查結果顯示，川普支持度僅41%，至少是自從1953年至1961年間入主白宮的艾森豪（Dwight Eisenhower）以來，歷任總統就職百日時的最低支持度，也比他自己首度執政相同階段時為低。

川普支持度持續走跌，比3月時下滑3個百分點、比2月底時下跌7個百分點。表示強烈支持川普施政的受訪者僅22%，創新低；表示強烈不支持的則達兩倍，來到45%。

報導指出，在女性和拉丁裔美國人當中，川普支持度都從3月時顯著下滑7個百分點，分別來到36%和28%。他在不同政黨屬性民眾間的支持度仍舊呈現兩極分化，86%共和黨員予以力挺、93%民主黨員不支持他。不過川普在無黨派民眾當中的支持度也跌到31%，這個數字已是他第一個任期期間在該群體中支持度的低點。

這項民調結果發現，在他執政期間試圖解決的所有主要議題上，川普支持度幾乎全軍覆沒，民眾對於他處理這些問題能力的信心同步下跌。

自從川普3月初提出關稅計畫，導致股市波動、引發物價上漲疑慮以來，他在經濟議題上的支持度顯著下跌。其中，他因應通貨膨脹方面的支持度下跌9個百分點，來到35%；關稅政策方面的支持度下滑4個百分點，成為35%。

民眾對於他在經濟方面的支持度下滑5個百分點，來到生涯新低的39%。略高於一半的52%受訪者對他處理經濟問題的能力表達有信心，比CNN去年12月的民調結果大幅下滑13個百分點。

川普削減聯邦政府 人員，此事影響深遠，但民眾對其作法的支持度同樣走跌。最新民調結果顯示，42%受訪者表示支持大砍聯邦政府員工、46%有信心他任命最佳人選；雖有43%受訪者認為大幅調整聯邦政府有其必要，57%認為他的作法毫無必要地置國家於風險之中。

川普在外交事務方面的表現同樣令民眾不滿，僅39%受訪者支持，60%表示不支持，這包括在烏克蘭戰爭議題上對俄羅斯採取懷柔姿態，以及在華府結束諸多海外援助計畫方面。

這項民調於17日至24日間透過線上和電訪方式進行，一共訪問美國全國各地1678位成人，抽樣誤差為正負2.9個百分點。