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川普就職將滿百日 美官員曝下階段關注焦點：魚雷在水下蓄勢待發

中央社／華盛頓27日綜合外電報導
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白宮官員表示，川普總統政府下週將聚焦在他就任100天以來的成就；而展望未來的100天，貿易協議與和平談判將成關注焦點。（美聯社）
白宮官員表示，川普總統政府下週將聚焦在他就任100天以來的成就；而展望未來的100天，貿易協議與和平談判將成關注焦點。（美聯社）

白宮官員表示，川普總統政府下週將聚焦在他就任100天以來的成就；而展望未來的100天，貿易協議與和平談判將成關注焦點。

路透引述1名官員說法報導，推動跨性別權利等社會政策領域的一系列變革之後，接下來川普準備採取「魚雷」（torpedo）行動，但未透露所謂魚雷行動的具體內容。

自1月20日正式就職以來，川普已針對一系列國內外政策大刀闊斧改革。他透過關稅顛覆世界經濟秩序，大幅裁減聯邦政府人員，並廢除公私部門的多元化計畫

他還攻擊學術界、律師事務所和法院。

這名官員透露，接下來還會有更多改革，「許多枚魚雷正在水下蓄勢待發」。

預計川普即將發布更多行政命令，這已成為他就任100天的特徵。該名官員表示，即將推出的政策會像「滾下山坡的雪球」一樣持續公布，目前當局仍在制定針對多國公民的旅行禁令。

下週川普計劃前往密西根州參加就職百日紀念活動。白宮打算強調他的經濟願景、驅逐無證移民、調整外交政策等政績，以及億萬富豪馬斯克（Elon Musk）率領「政府效率部」（DOGE）的成就。

雖然多名官員稱讚川普重塑美國社會的速度和廣度，但批評人士認為，川普踐踏美國公民和非公民的權利、疏遠盟友，還危及美國全球霸權地位。

另名官員則表示，在未來100天內，川普會更加關注貿易協議和和平談判。

川普已對多個國家發動全面貿易戰，隨後大致上暫停徵收對等關稅，以利與各國談判。川普政府希望在90天內達成貿易協議。

川普也將於下月展開長時間出訪，他預計訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國，並繼續推動俄羅斯與烏克蘭的和平。

川普 貿易協議 白宮

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