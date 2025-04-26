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梅蘭妮亞生日 川普忙到無暇備禮、空軍1號上為妻慶生

中央社／空軍一號機上25日電
川普總統（右）25日與妻子從空軍一號下機，抵達梵諦岡。（美聯社）
川普總統（右）25日與妻子從空軍一號下機，抵達梵諦岡。（美聯社）

第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）26日將迎來55歲生日，川普總統表示公務繁忙，無暇幫妻子買禮物，因此將在總統專機空軍一號上安排浪漫晚餐，為妻子慶生。

法新社報導，川普25日飛到義大利首都羅馬參加天主教教宗方濟各（Pope Francis）喪禮，但後續不會留在義大利餐館享用晚餐，而是將直接飛回美國。

現年78歲的川普坦言，這可能不是大家心中完美的慶生方式。

川普在空軍一號（Air Force One）上告訴記者：「她邊工作邊過生日。」

共和黨籍的川普還說，在他忙著第二個任期準備邁入第100天、尋求針對關稅、烏克蘭、伊朗和加薩議題達成協議之際，實在無暇做其他事。

他說：「我沒時間買禮物，實在太忙了。」

被問及是否會帶梅蘭妮亞享用生日晚餐時，他回答：「我會帶她在波音（Boeing）機上享用晚餐，我會帶她在空軍一號上享用晚餐。」

川普上任後，夫婦倆大致各過各的，梅蘭妮亞多數時候都待在紐約，兩人的19歲兒子拜倫（Barron Trump）正在這裡就讀大學。

但兩人有時也會攜手亮相，包括21日在白宮主持傳統復活節滾彩蛋活動。

川普 梅蘭妮亞 義大利

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