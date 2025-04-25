川普執政百日將至 紐時民調：66%選民嫌混亂、54%認為太過火

川普總統即將執政滿百日。 (路透)

川普 總統即將執政滿百日，其施政風格與政策方向持續引發爭議。根據紐約時報與錫耶納學院（Siena College）最新聯合民調，多數選民認為他過度擴張總統權力，對其整體施政表現也顯得保留。調查指出，川普支持率僅42%，反映出選民對其領導方式的信心正在動搖。

紐時25日報導，紐約時報與錫耶納學院在4月21日至24日進行的民調結果顯示，66%的美國選民認為川普的第二任期「混亂」；59%認為「令人害怕」；另有42%選民稱「令人興奮」。

選民對於川普擴大權力的舉措，以及他對經濟與移民等長期被視為其強項的處理方式，感到愈加懷疑。川普的支持率僅為42%，對於一位上任尚未滿百日的美國總統而言，這個支持率創下歷史新低。儘管這與他一貫以來的不受歡迎程度一致，但這並未阻止他在去年的總統大選中橫掃所有關鍵搖擺州。

然而，現在美國選民對川普處理一些讓他重返白宮的重大議題，包括他對經濟與移民問題的處理，逐漸失去信任。儘管多數美國人支持驅逐非法移民 ，但只有43%的選民認可川普本屆任期內的經濟管理方式，這嚴重削弱他長期以來被視為優勢的政策領域。

川普推行的廣泛關稅政策遭到55%選民反對，其中包括63%的獨立選民。此外，有54%認為川普在執政過程中「踰越總統職權」，包括16%的共和黨人與62%的獨立選民。

來自密蘇里州的56歲牧場主暨銀行家威廉斯（Douglas Williams）雖表示理解川普目標，但也坦言，「我是個憲政派，我對這種權力的推進還是會感到憂心。」

然而，對於川普的一些死忠支持者而言，混亂與打破常規正是川普最有魅力之處。

在支持川普的選民中，近半數坦言近幾個月局勢混亂。不過，約有40%的共和黨選民表示，即便某些舉措可能違反現有規則，川普仍應有權力實施他們認為最合適的政策。而另有8%的川普支持者則認為，川普的行為「對我們的政府體系構成獨特的威脅」。

在重大政策上，選民對川普的不滿不僅止於作風，也包括具體內容。多達6成獨立選民不認同他處理聯邦人事、俄烏戰爭與移民案例的方式，包括近期一名移民誤被遣返薩爾瓦多監獄的爭議案件。

在外交事務方面，有68%的選民認為，美國主要從盟友關係與貿易中獲益，只有24%的選民認為，這些因素對美國造成了損害。

此外，川普近期撤銷聯邦政府多元與平權（D.E.I.）計畫的行政命令，也遭到多數選民反對；選民認為他並未真正理解基層民眾所面對的壓力與困難。僅44%的選民認為川普「理解像你這樣的人面臨的問題」，獨立選民中更僅有31%給予肯定。

針對總統職權是否應受限的問題，選民表態如下：

61%反對總統未經國會同意即可加徵關稅；54%反對總統單方面廢除由國會通過的計畫；63%反對總統驅逐合法移民（如參與抗議以色列者）；73%反對總統將美國公民遣送至薩爾瓦多監禁；高達76%的選民（包括61%共和黨人）反對總統無視最高法院裁決。

整體來看，54%選民認為川普對美國政治與經濟體系的變革「過了頭」，63%的獨立選民同意這種看法。僅36%認為這些改變是好事，50%則認為是壞事。更嚴峻的是，選民認為川普政策對自己造成傷害的比例，是認為對自己有助的兩倍以上。

儘管經濟曾是川普的重要王牌，如今僅43%的選民對他第二任期初期的經濟管理給予正面評價，與2024年選前民調中64%的肯定落差甚大。雖然川普的支持者仍願意給他時間，讓關稅政策發酵，但整體而言，多數選民認為他的政策反而讓經濟變得更糟（50%），僅21%認為變好。

在移民議題上，雖然川普推動的非法移民遣返政策仍獲得54%選民支持，但整體對其移民政策的評價仍偏負面（47%贊成、51%反對）。

針對2026年期中選舉，民主黨目前略占上風，有47%選民表示將支持民主黨候選人，略高於共和黨的44%。