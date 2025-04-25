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「習近平曾來電 非示弱」川普：貿易協議3到4周完成

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「習近平致電非示弱」 川普上任百日專訪：貿易協議3、4周內完成

編譯湯淑君／綜合外電
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總統川普。（美聯社）
總統川普。（美聯社）

總統川普本月底上任將滿百日，「時代雜誌」（Time）25日刊出川普專訪。他在訪談中談到五花八門的議題，包括為自己的貿易政策辯護，並表示三、四周內，就可望與尋求降低關稅的貿易夥伴完成貿易協議。

川普在22日接受「時代雜誌」訪問時宣稱，上任至今，「我解決更多世界的問題，而且並沒有邀功」。

川普說：「我會說，未來三到四周，我們就會完成（貿易協議）。」他接著說：「一些國家或許會回來，要求做些調整，我也會考慮。」

在專訪中，川普也駁斥所謂財長貝森特和商務部長盧特尼克說服他緩徵「對等關稅」的報導。他也表示相信關稅是必要的，「不擔心」提高關稅引發債市和股市動盪。川普說：「債市尖叫，但我不會。」

川普表示，如果一年後，美國仍對外國進口課徵最高50%的關稅稅率，他會認為那是「完全勝利」。

川普也表示，中國國家主席習近平曾打電話給他，但未詳述細節，而川普政府也積極與中方談協議。盧特尼克和其他高階官員證實確實有這些對話，不過北京否認。

川普說：「我不認為，對他（習近平）來說這是示弱徵兆。」川普並加上一句，他預期在未來三、四周內，就可望宣布包羅萬象的協議。「有個數字會讓他們覺得安心，但不能讓他們賺我們1兆美元。」

川普對外談的交易不僅止於關稅。他也揚言，為了接管格陵蘭，不惜對北約（NATO）成員國丹麥發動軍事和經濟戰。他還提議將加薩的巴勒斯坦人遷往別處，並把加薩打造成濱海度假勝地，他連名字都想好了，叫「中東蔚藍海岸」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 關稅 加薩

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