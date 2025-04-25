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福斯民調：川普支持率降至44% 低於同期數任總統

編譯盧炯燊／綜合報導
福斯新聞24日公布民調顯示，川普總統(坐者右)執政滿百日之際，他的支持率滑落，不僅低於他首個任期的支持率，也不及最近數位總統在同期的支持度。(路透)
福斯新聞24日公布民調顯示，川普總統(坐者右)執政滿百日之際，他的支持率滑落，不僅低於他首個任期的支持率，也不及最近數位總統在同期的支持度。(路透)

川普總統今年1月二度上任初期，民調數據比首任時更好，然而只是曇花一現，在即將迎來執政百日之際，福斯新聞(Fox News)24日公布的民調顯示他的支持率滑落，不僅低於他首個任期的支持率，也不及最近數位總統在同期的支持度。

福斯新聞的民調顯示，川普的支持率為44%，較3月時的49%下滑5個百分點，也比他八年前同時期的45%下降一個百分點。他的不支持率高達55%，即逾半人不支持他。

這一支持率也低於以前數任總統執政百日時的支持率，其中拜登的支持率是54%、歐巴馬為62%、布希更達63%。

川普在首個任期，處理經濟一直被視為強項，然而他重掌白宮後對處理經濟問題的方式，反而成為他支持率大跌的主因。

福斯新聞的民調指出，56%的人不贊成川普處理通膨及關稅的方式，只有38%的人同意。71%對經濟狀況持悲觀看法，55%表示他們的家庭經濟狀況正在惡化。而絕大多數人認為川普的經濟政策，不僅現在正損害經濟，從長遠來看也會如此。

川普本月初發動的全球關稅戰，導致金融市場陷入混亂，華爾街遭遇了疫情爆發以來最嚴重的單日跌幅，也引發民眾對通膨及衰退的憂慮。

川普支持率最低的就是處理通膨問題(33%支持，59%反對)，其次是關稅(33%對58%)、外交政策(40%對54%)、稅收(38%對53%)及槍枝(41%對44%)。

在移民議題方面，盡管受訪者基本上表示贊同，包括大規模驅逐出境、加強執法力度及減少合法移民途徑。然而民調結果反映出支持與不支持的比率幾乎相同︰47%表示支持，48%反對。

在福斯新聞的民調結果出爐後，川普隨即在他的社交媒體貼文，批評負責調查的共和黨民調專家達倫‧蕭(Daron Shaw)，指對方對他一直存在誤解。

川普 民調 關稅

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