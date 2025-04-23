我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

Zappo謝家華遺產戰打了4年 神秘遺囑掀波瀾

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉執行長馬斯克（左）3月與川普總統（右）於賓州觀賞NCAA男子摔角錦標賽。(路透)
特斯拉執行長馬斯克（左）3月與川普總統（右）於賓州觀賞NCAA男子摔角錦標賽。(路透)

政治新聞網Axios報導，兩名目擊者和三名消息人士爆料，世界首富馬斯克和美國財政部長貝森特日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執，雙方大聲叫囂，一度「頂著對方胸口」近身爭吵，被形容是「兩個身價億萬的中年男子上演職業摔角秀（WWE）」。

紐約時報18日率先披露貝森特和馬斯克16日在誰擔任國稅局代理局長陷入分歧，但這場在白宮西翼走廊「頂著胸口互嗆」的火爆場面現在才被曝光。

第一名目擊者指出，兩人在橢圓辦公室裡雖未動手，但當著總統川普的面爭吵，後來一路吵到走廊上，當場又陷入對峙。

第二名目擊者則說：「場面非常驚人，聲音之大，我是說，真的非常大聲。」

目擊者形容，當時像「兩個身價破億萬的中年男子上演職業摔角秀」。貝森特身價實為5.2億美元。

財政部長貝森特23日於華府出席經濟展望論壇接受記者提問。(路透)
財政部長貝森特23日於華府出席經濟展望論壇接受記者提問。(路透)

對此，白宮發言人李維特回應重申，眾所周知，川普團隊都是對國家議題充滿熱情的人。馬斯克和貝森特發言人均拒絕置評。

Axios指出，馬斯克和貝森特很可能從川普就職前就「結下樑子」，當時馬斯克極力遊說由盧特尼克出任財長，不過川普最後選了貝森特，盧特尼克則出任商務部長。

目前馬斯克和貝森特都無意和解，白宮內部人士也在觀望接下來誰會先出招。一名消息人士透露：「這回合是貝森特贏了，但我可不想成為馬斯克的敵人。」川普最後同意由貝森特舉薦的福肯德（Michael Faulkender）執掌IRS。

另一方面，路透引述兩名知情人士報導，一旦馬斯克退出政府效率部（DOGE），川普內閣成員很可能會開始限制DOGE的權限，重新掌控預算與人事安排。

馬斯克22日才表示，5月起處理政府效率部的公務時間將大幅縮減。

DOGE成立以大砍聯邦政府成本、干預部門人事安排和政策方向，導致馬斯克已經和多位內閣官員傳出不和，包括國務卿魯比歐、運輸部長達菲及貿易顧問納瓦羅。

馬斯克 川普

上一則

川普打得贏美中貿易戰？新加坡外交官潑冷水

延伸閱讀

對中新關稅三周內出爐 川普考慮豁免汽車進口零件

對中新關稅三周內出爐 川普考慮豁免汽車進口零件
台搶頭香無底氣 恐成川普軟柿子

台搶頭香無底氣 恐成川普軟柿子
川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整
川普經濟移民政策爭議頻仍 多項民調顯示支持率下滑

川普經濟移民政策爭議頻仍 多項民調顯示支持率下滑

熱門新聞

自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47
愛馬仕表示，將對美國客戶完整轉嫁關稅成本，5月1日起將對美國所有產品漲價。 （路透）

消費者哭了…愛馬仕將轉嫁關稅成本 5月起美國產品全面漲價

2025-04-17 08:10
川普總統的第二任沒有連任壓力。(路透)

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

2025-04-20 20:16
2019年，時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）於大阪G20峰會進行雙邊會晤。（路透）

Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」

2025-04-19 22:27

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士