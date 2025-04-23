國防部3高官被炒 防長幕僚長也調職…赫塞斯：熟悉的人涉洩密

國防部查洩密已經解職三名高級官員，部長赫賽斯22日證實他的幕僚長卡斯珀也被調職。 （取自國防部網站)

國防部 近期面臨多項人事異動，在3名官員確定遭到解職後，國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)22日確認他的幕僚長卡斯珀(Joe Kasper)也將離開其崗位，但不會被開除。

「紐約時報 」(The New York Times)日前報導指赫塞斯曾建立私人Signal群組，分享空襲葉門的敏感情資給親友；紐約時報引述四名知情人士報導，赫塞斯3月15日在私人Signal群組中分享即將對葉門發動攻擊的細節，群組成員包括他的太太、弟弟、私人律師及幕僚。

對此，赫塞斯22日接受媒體訪問時表示，稱這是不滿他的員工在造謠，並懷疑是遭解職的官員放消息，有意搞破壞。

國防部在「群聊門」之後出現人事異動，卡斯珀於3月21日簽署備忘錄，要求調查「近期未經授權披露涉及敏感通訊的國家安全資訊」；文件中還提到「在執行調查過程中可能使用測謊儀」。

赫塞斯說，國防部發現多次機密洩漏，包括巴拿馬的計畫、馬斯克的拜訪等，所以國防部啟動調查；赫塞斯說，他很遺憾該調查指向很多他很熟悉的人，但赫塞斯表示，他沒有責任保護他們，他的工作是保護國家安全。

此項調查，現已導致3名官員遭到解職，包括國防部高級顧問考德威爾(Dan Caldwell)、國防部副部長的幕僚長卡洛爾(Colin Carroll)和國防部副幕僚長謝爾尼克(Darin Selnick)。

這3名官員日前也發表共同聲明，指他們對解職的過程非常失望，並形容該經驗是不合情理的(unconscionable)；3人表示，他們至今還不知道自己是因為什麼事件而被接受調查。

赫塞斯則表示，調查還在進行中，但國防部已掌握足夠的證據，證明他們或他們身邊的人涉嫌洩漏機密給媒體，所以即刻採取行動，讓他們遠離機敏資訊；未來調查若收集充足證據，將交由司法部，在有必要的時候起訴他們。

外傳卡斯珀也將被開除，赫塞斯22日表示，卡斯珀在國防部的表現非常出色，但也透露說，卡斯珀會有職位上的異動；不過，赫塞斯說，卡斯珀不會離開國防部，也不會被開除。

國防部前發言人奧利亞特(John Ullyot)在辭職後發表一篇文章，稱在赫塞斯領導下，五角大廈一片混亂，赫塞斯恐在部長位子上待不久。