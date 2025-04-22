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國會有疑慮 川普攻擊Fed主席鮑爾 共和黨策士：通常適得其反

預期美中貿易衝突緩解 道指升逾千點 史指那指反彈

國會有疑慮 川普攻擊Fed主席鮑爾 共和黨策士：通常適得其反

編譯周辰陽／即時報導
川普總統（左）再批聯準會主席鮑爾（右）。（路透）
川普總統（左）再批聯準會主席鮑爾（右）。（路透）

國會山莊報22日報導，總統川普加強抨擊聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），讓華府共和黨人準備迎接一場可能讓金融市場動盪更加劇烈，並且使Fed獨立性和公信力陷入危險的對峙。

根據此前新聞，川普21日在自家社群平台Truth Social發文抨擊鮑爾，要求降息，「這些成本呈下降趨勢，正如我所預測的那樣，幾乎不會出現通膨，但經濟可能會放緩，除非『慢半拍先生』這個大輸家，現在就降息。」

這番話引發市場擔心Fed的獨立性，美股與美債雙雙下跌。

報導指出，共和黨幕僚和策士表示，該黨國會議員對川普的關稅戰略感到極度焦慮，並擔心他會藉由威脅干預Fed制定貨幣政策的職權範圍，在金融市場掀起更大波瀾。

一位共和黨資深幕僚表示，共和黨參議員們「非常在乎」Fed獨立性，並預測該黨國會議員下周結束兩周休會返回華府時，將介入捍衛鮑爾，「參院銀行委員會，甚至眾院金融服務委員會的共和黨人，都對鮑爾非常有信心，並認為解僱鮑爾或過早降息而破壞他的經濟議程，將是不明智做法」。

這位幕僚補充道，「鮑爾與國會山莊的關係良好」，並指出他可以動用自己與國會重要共和黨委員會主席的關係；即便鮑爾沒有尋求幫助，「考慮到市場（21日）的反應方式」，參院財政委員會主席克雷波（Mike Crapo）與銀行委員會主席史考特（Tim Scott）等資深共和黨人可能會捍衛Fed的獨立性。

一位共和黨策士警告，川普向鮑爾施壓的舉動有可能適得其反，就像過去試圖恐嚇Fed的行為一樣，「這通常會適得其反，我認為人們對此感到擔憂」。

該人士說，儘管一些與「讓美國再次偉大」（MAGA）結盟的共和黨參議員可能正在歡呼，因為「川普確實改變了這個黨，所以（參院）有更多像他一樣的人」，但比較傳統的共和黨人對川普施壓Fed降息的舉動不滿意，「老派人士肯定在想，『這行不通』」。

該策士還示警，就在金融機構警告美國可能因為貿易戰走向衰退的時候，若川普直接解僱鮑爾，好讓Fed降息以刺激經濟，市場反應可能是「災難」，並指川普針對加拿大、日本、南韓和台灣等盟友在內的外國貿易夥伴發動不可預測的關稅戰之際，共和黨人將鮑爾視為美國經濟穩定的重要支柱。

這位策士補充，「市場完全是基於情緒和氛圍，因此在其他一切因素之中失去這種穩定性，將會非常糟糕，我相信（財長）貝森特和（商務部長）盧特尼克正在告訴總統這一點」。

共和黨 鮑爾 川普

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