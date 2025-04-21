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川普狂批鮑爾在搞鋪墊？ 分析：為經濟困境找背鍋俠

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川普狂批鮑爾在搞鋪墊？ 分析：為快到來的經濟困境找背鍋俠

編譯季晶晶／綜合外電
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美國總統川普狂批聯準會主席鮑爾，有分析人士解讀是在為即將到來的經濟困境找人背鍋。(歐新社)
美國總統川普狂批聯準會主席鮑爾，有分析人士解讀是在為即將到來的經濟困境找人背鍋。(歐新社)

川普總統周一在社群媒體Truth Social貼文，重申上周要求聯準會立即降息的要求，他說「幾乎沒有通膨」，還痛批聯準會主席鮑爾是慢半拍的「大魯蛇」（輸家）。一些分析人士說，川普攻擊聯準會是在搞鋪墊，想把即將到來的經濟疲軟歸咎聯準會。

川普還指責，央行去年秋天降息是為了影響總統大選。他寫道：「除了選舉期間降息，幫瞌睡喬（後來是賀錦麗）助選之外，鮑爾總是『慢半拍』。」

川普顯然認為聯準會應該更努力地配合他的需求。他指責鮑爾在拜登任內鼎力相助，卻沒有為自己的第二個任期提供同等支持，對此怨念很深，但他沒有提及鮑爾是自己在2018年時親自任命的，也不談疫情爆發期間，聯準會在拜登任內不惜讓經陷衰退也要升息抗通膨。有些分析人士解讀，川普對聯準會的攻擊，是想要找人背鍋即將到來的經濟疲軟。

Renaissance Macro Research經濟學研究負責人杜達Neil Dutta指出，川普去年說不該降息，現在卻要求多降息，前後不一。

共和黨籍的前德州參議員葛拉姆 (Phil Gramm) 說：「大家都很想有人馳援，或至少有人背鍋。」他指出，川普暗示可能將鮑爾免職，是在貿易政策之外再製造出全新的不確定性，即使川普最終沒趕走鮑爾，也將對長期以來力求不受政治干預的技術官僚主義機構造成長久傷害。

川普 聯準會 鮑爾

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