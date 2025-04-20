科技大老擁抱川普 員工卻對他失望…矽谷陷入政治對立

矽谷大佬2024年以來轉向川普，但他們的員工卻多數仍挺民主黨。圖為Meta執行長查克柏格(左)、亞馬遜執行長貝佐斯今年1月20日出席川普總統的就職典禮。(路透)

矽谷 長期以來是民主黨 的堅定支持者，然而在拜登執政期間，這種支持開始動搖。拜登政府對大型科技公司的反壟斷、隱私保護和內容監管諸多政策，引起了矽谷的不滿，尤其是對人工智慧及加密貨幣的態度更令科技業巨頭們感到失望。

2024年總統大選，科技大老們捐巨款支持川普 ，最明顯的例子莫過於世界首富、特斯拉執行長馬斯克。川普勝選後，這些人不但以巨資贊助就職慶典，更奔赴海湖莊園輸誠。在總統就職典禮上，矽谷大老們爭相出席，投資家薩克斯(David Sacks)，矽谷創投名人安德森(Marc Andreesen)、谷歌執行長皮伽(Sundar Pichai)、Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)等都是座上客。

然而當這些科技大老的政治態度向右轉並擁抱川普的同時，矽谷許多普通員工卻愈來愈感到緊張失望，在情緒及意識形態上形成鮮明對比，也在政治上造成分歧。

尤其是在移民問題上，矽谷人才來自全球各地。在這樣的背景下，數千人早前參加了在加州聖荷西市中心公園舉行的集會，抗議川普及馬斯克拘捕移民的作為。

盡管矽谷長期傾向民主黨，但普遍不喜歡過度介入華府的事務，可是過去不關心政治的人現在也開始站出來。這不僅反映了過去25年來矽谷的變化，也反映許多川普批評者的恐懼。

研究矽谷文化已有20多年的聖荷西州立大學教授珍·英吉利-魯爾克(Jan English-Lueck)表示，矽谷的科技繁榮，是由那些期望讓世界變得更美好的新創公司及其員工所推動，例如草創時的谷歌。然而當成長為跨國巨獸時，就從烏托邦轉變為金錢至上，對依然追求夢想的其他矽谷人來說是一個巨大衝擊。

矽谷大老與一般矽谷人的政治分歧，其實從2024總統選舉已反映出來。涵蓋矽谷大部分地區的聖塔克拉拉郡(Santa Clara County)，川普支持率雖然上升了八個百分點，但賀錦麗仍然獲得68%的選票，川普得票只有28%，顯示這裡仍然是民主黨的大本營。