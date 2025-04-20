馬斯克對川普政府影響力變小？在白宮時日恐不多

原本在白宮呼風喚雨的全球首富馬斯克(左)協助川普總統(右)推動聯邦政府改革，得罪不少官員，待在白宮的時間可能不多了。(路透)

全球首富馬斯克 (Elon Musk)協助川普 總統推動聯邦政府改革，原本在白宮 呼風喚雨，不過強悍的行事作風，得罪不少官員，加上任務未達預期，外界開始質疑馬斯克對川普的影響力變小，待在白宮的時間也可能來日不多。

根據紐約時報(NY Times)報導，川普上任之初，馬斯克帶著小兒子來到橢圓形辦公室出席會議、會晤各國元首，對美國國際開發署(USAID)大刀闊斧裁員，在白宮簡直就是一人之下、萬人之上。

然而過去數周來，馬斯克政治行情明顯受挫，尤其財政部長貝森特(Scott Bessent)不滿馬斯克擅自安排個人屬意人選出任國稅局代理局長，盡管15日川普任命沙普利(Gary Shapley)暫時管理國稅局，但三天後，貝森特徵得川普同意後，隨即撤銷沙普利的任命，讓馬斯克十分難堪。

其實馬斯克與貝森特之間的「宮鬥」只是冰山一腳，馬斯克行事作風一意孤行，惹惱白宮不少官員，加上政府效率部(DOGE)整體進度比預期慢，還有馬斯克欲參與五角大廈中國機密簡報會議被媒體提前曝光，讓馬斯克一度被川普公開責難，都讓一些見風使舵的人看到微妙的變化。

一連串的政治失敗已經影響馬斯克的政治行情，上周馬斯克參加內閣會議，只發表簡短談話，與首次出席會議時猶如一場個人秀，早已不可同日而語，近來他也變得安靜，甚至數周未接受主流媒體訪問。

根據紐時記者康格(Kate Conger)統計，馬斯克透過社群平台X發文頻率已大幅減少，馬斯克3月發文3000多次，平均每天107篇；如今每天發文約55次，而且整個4月沒有一天發文篇數達三位數。

知情人士透露，川普私下坦承馬斯克犯了錯，但他對於馬斯克加入執政團隊，導致特斯拉(Tesla)汽車銷售下滑、還有部分經銷店遭受攻擊等，還是對馬斯克心存感激。

雖然馬斯克在幕後仍全心全意投入外國富人「金卡」簽證等工作，但身為聯邦政府特殊雇員的馬斯克無法永久待在白宮，而且未必很快下台，馬斯克領導DOGE時間尚未超過130天，未來若改為兼職，則可以延長在政府的任期。