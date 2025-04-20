我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校？

中國曝新武器 飛行「保溫杯」可裝載3枚手榴彈

馬斯克對川普政府影響力變小？在白宮時日恐不多

編譯俞仲慈／綜合報導
原本在白宮呼風喚雨的全球首富馬斯克(左)協助川普總統(右)推動聯邦政府改革，得罪不少官員，待在白宮的時間可能不多了。(路透)
原本在白宮呼風喚雨的全球首富馬斯克(左)協助川普總統(右)推動聯邦政府改革，得罪不少官員，待在白宮的時間可能不多了。(路透)

全球首富馬斯克(Elon Musk)協助川普總統推動聯邦政府改革，原本在白宮呼風喚雨，不過強悍的行事作風，得罪不少官員，加上任務未達預期，外界開始質疑馬斯克對川普的影響力變小，待在白宮的時間也可能來日不多。

根據紐約時報(NY Times)報導，川普上任之初，馬斯克帶著小兒子來到橢圓形辦公室出席會議、會晤各國元首，對美國國際開發署(USAID)大刀闊斧裁員，在白宮簡直就是一人之下、萬人之上。

然而過去數周來，馬斯克政治行情明顯受挫，尤其財政部長貝森特(Scott Bessent)不滿馬斯克擅自安排個人屬意人選出任國稅局代理局長，盡管15日川普任命沙普利(Gary Shapley)暫時管理國稅局，但三天後，貝森特徵得川普同意後，隨即撤銷沙普利的任命，讓馬斯克十分難堪。

其實馬斯克與貝森特之間的「宮鬥」只是冰山一腳，馬斯克行事作風一意孤行，惹惱白宮不少官員，加上政府效率部(DOGE)整體進度比預期慢，還有馬斯克欲參與五角大廈中國機密簡報會議被媒體提前曝光，讓馬斯克一度被川普公開責難，都讓一些見風使舵的人看到微妙的變化。

一連串的政治失敗已經影響馬斯克的政治行情，上周馬斯克參加內閣會議，只發表簡短談話，與首次出席會議時猶如一場個人秀，早已不可同日而語，近來他也變得安靜，甚至數周未接受主流媒體訪問。

根據紐時記者康格(Kate Conger)統計，馬斯克透過社群平台X發文頻率已大幅減少，馬斯克3月發文3000多次，平均每天107篇；如今每天發文約55次，而且整個4月沒有一天發文篇數達三位數。

知情人士透露，川普私下坦承馬斯克犯了錯，但他對於馬斯克加入執政團隊，導致特斯拉(Tesla)汽車銷售下滑、還有部分經銷店遭受攻擊等，還是對馬斯克心存感激。

雖然馬斯克在幕後仍全心全意投入外國富人「金卡」簽證等工作，但身為聯邦政府特殊雇員的馬斯克無法永久待在白宮，而且未必很快下台，馬斯克領導DOGE時間尚未超過130天，未來若改為兼職，則可以延長在政府的任期。

馬斯克 川普 白宮

上一則

高關稅恐釀危機 川普政府擬設供應鏈應對小組

下一則

哈佛槓上川普一場烏龍？白宮事後稱發信「未經授權」

延伸閱讀

川普內建關稅腦 分析：靠心理戰打貿易戰 決策藏大風險

川普內建關稅腦 分析：靠心理戰打貿易戰 決策藏大風險
宮鬥新篇曝…2部長趁納瓦羅不在 促川普關稅政策急轉彎

宮鬥新篇曝…2部長趁納瓦羅不在 促川普關稅政策急轉彎
紐約人也上街 加入全美700場抗議川普示威 數百人響應

紐約人也上街 加入全美700場抗議川普示威 數百人響應
搞烏龍？川普政府與哈佛之爭 白宮稱發信「未經授權」

搞烏龍？川普政府與哈佛之爭 白宮稱發信「未經授權」

熱門新聞

美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59
白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國進口美國的商品關稅已由現在的145%提高至245%。(白宮官網截圖)

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

2025-04-16 00:58
美國總統川普14日在白宮南草坪出席行程。美聯社

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

2025-04-15 11:29
哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普政府要求配合改革的首例。路透

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

2025-04-16 02:28
自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
總統川普（右）連日加碼對中關稅，中國國家主席習近平（左）也不甘示弱回擊，美中貿易戰熱烈開打。(美聯社)

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

2025-04-13 08:45

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人
中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高