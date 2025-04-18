批聯準會主席鮑爾不降息 川普：我要他下台，他就得走

聯準會主席鮑爾（前）一直不配合川普總統（後）的降息要求，川普警告要炒掉鮑爾。（路透）

美國總統川普 17日對聯準會 (Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)表達不滿，認為聯準會降息太慢，川普並稱，如果他想要鮑爾下台，鮑爾很快就會下台。但鮑爾一向表示，聯準會主席有其任期。

鮑爾的任期到明年5月，川普17日在白宮回答記者詢問時表示，他會叫鮑爾下台。川普上任後一直要求聯準會降息，但鮑爾16日在芝加哥經濟俱樂部(Economic Club of Chicago)發表的演說中示警，指川普的關稅政策極可能導致通膨，可能對經濟造成長期傷害的風險，而且不急著降息。

歐洲中央銀行(European Central Bank)17日再度宣布降息，如市場預期，調降基準利率1碼(0.25個百分點)，基準利率降至2.25%，是去年6月啟動降息循環以來第7次降息；川普17日則在社群網路「真實社群」(Truth Social)上對鮑爾提出批評，指歐洲央行再度降息，他幫鮑爾取綽號「太晚」(too late)，批評鮑爾永遠太慢和判斷錯誤。

川普表示，鮑爾16日發表的報告又是一團亂，油價、物價都已經下降，美國正因為關稅而變得富有，認為鮑爾應該早就要向歐洲央行一樣降息，現在更應該這麼做；川普說，「鮑爾的任期結束的不夠快。」川普說，「我對他很不滿意」，「如果我想要他走，他很快就會離開，相信我。」

川普17日與義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)在白宮會面，川普面對媒體提問，再度針對鮑爾；川普說，美國物價沒有提高，唯一變高的是利息，因為美國聯準會有一位「玩政治」的主席。

川普說，他從來不是很喜歡鮑爾，並重申，利息現在應該要調降，認為歐洲預料將繼續降息；川普稱聯準會的人不是非常聰明。

川普自從上台後，一直希望鮑爾能夠降息；聯準會上次降息是去年12月，而今年連兩次會議，聯準會都沒有再做調整，市場也普遍預期聯準會會在今年5月保持利率。

至於川普有沒有可能開除鮑爾？華爾街日報(WSJ)報導指出，雖然聯準會的獨立性受到法律保護，但這不代表川普不會開除鮑爾。

華爾街日報並表示，「聯邦準備法」規定美國總統得以「有原因」(for cause)開除聯準會理事，法中雖然沒有明定原因，但多被解讀為「低效率、失職或工作行為失當」；川普很難因為政策方向與聯準會不同調，就開除主席。

美國前總統羅斯福(Franklin D. Roosevelt)曾在任內試圖開除聯邦貿易委員會委員亨弗瑞，因為亨弗瑞未贊同羅斯福的政策；雖然亨弗瑞遭到免職，並則隔年去世，不過其遺產執行人提告，對免職提出異議，並在美國最高法院獲得勝訴