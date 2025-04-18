衛生部預算 川普將大砍400億元 另要求大幅重組內部結構及人事

聯邦衛生部自從人事遭政府效率布大幅裁員後，又將面臨高達400億元的預算被刪減。(路透)

華盛頓郵報獨家報導，依據初步預算文件可知，川普 政府正在大砍聯邦衛生施政，衛生部經費將被刪除400億元，占可自由支配款項的三分之一。

白宮 「預算管理局」(OMB)正準備送出川普總統的2026會計年度預算要求給國會，衛生部預算草案讓人首度可以看到川普社會及衛生施政的先後緩急。此外還顯示川普政府打算如何重塑聯邦衛生部會，而監督食品及醫藥安全、管理全國對傳染病威脅的因應、推動生物醫學研究。

長64頁文件不僅要求削砍經費，另要大幅度重組衛生部結構。知情人士指出，各單位獲准向衛生部申請變更，但也獲告知基準線無法變更。

雖說國會經常忽視總統的預算要求，但這次新政府轉型非比尋常；川普與他的國會盟友已明確表示，要劇烈削減聯邦政府規模，把他們認為是浪費金錢，或者牴觸政府施政要項的計畫及研究項目，全部刪除。

川普政府已裁減衛生部約四分之一的人力，川普就職以來約2萬人即將離職。疾病防治中心裡，被裁員工從事的項目有預防溺水及槍枝暴力、改善勞動安全、檢測性傳染病及肝炎。

國家衛生院(National Institutes of Health)裡，專精科研資管理的員工被勒令終結合約，取消數百項研究的補助金；那些研究的主題包括「疫苗猶豫」(vaccine hesitancy)、變性人健康及冠狀病毒。

2024會計年度，衛生部的自由支配款約1210億元，只是按照川普政府的初步預算，自由支配款將降到800億元。

智庫「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)醫學首席顧問帕瑞克(Anand Parekh)指出，一些研議刪除的項目，主旨是預防性的衛生研究，衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)說過，那些是他優先想做的。

帕瑞克表示，被砍的都是想搶在健康出毛病前就防治的研究項目，可想而知聯邦醫療保險 (Medicare)、聯邦醫療補助(Medicaid)的支出將會增加。這可謂短視近利，砍掉些許可自由支配的預算，但真想減少美國的醫療負擔，要搶在健康出毛病前就防治。