兄弟情決裂？馬斯克減少公開露面 川普：不需要他也能執政

總統川普（右）表示，不需要依賴馬斯克（左）來完成任何工作。（路透）

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 在川普 政府的去留，近來持續引發揣測。針對各種傳言，總統川普對馬斯克的貢獻表達謝意，但強調自己不依賴這位億萬富豪創業家，推升馬斯克將離開川普政府的預期。

美國媒體報導，川普10日在白宮記者會上稱讚馬斯克表現可圈可點，但也強調自己並非真正需要馬斯克。川普說：「我不需要依賴他（馬斯克）來完成任何工作，我只是恰巧喜歡他，這個傢伙表現很棒。」

共和黨上周輸掉美國威斯康辛州最高法院選舉後，馬斯克公開露面次數已大減，引發馬斯克是否會繼續擔任現職的質疑。美國政治新聞媒體Politico報導，川普曾私下向幕僚表示，馬斯克可能停止涉入國家大事，未來將接掌曝光率較低、協助成分較高的職位。

馬斯克近來持續主導白宮政府效率部削減支出的努力，10日在內閣會議上透露2026年度政府效率部將砍掉近1,500億美元支出。這些激進瘦身行動不只已引發恐慌，也導致政府陷入混亂，特斯拉散布在美國各地的展示間頓時成為抗議目標，特斯拉電動車遭破壞的事件也時有所聞。

馬斯克目前是以特別員工身分為政府效力，聯邦法規定這類員工365天內不能工作逾130天。