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又有女將軍被開除 柴特菲德在北約任要職 路透：疑與DEI有關

中央社／華盛頓7日電
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美國海軍中將柴特菲德。(美聯社)
美國海軍中將柴特菲德。(美聯社)

三名消息人士今天告訴路透，在北大西洋公約組織（NATO）擔任要職的美國海軍中將柴特菲德（Shoshana Chatfield）已被開除，這似乎是川普政府擴大拔除國家安全高層官員的行動一環。

美國國防部尚未證實這個消息；但消息人士說，盟國接獲通知稱柴特菲德已去職。

柴特菲德是美軍派駐北約軍事委員會的代表，也是海軍少數女性三星將領之一，曾是領導海軍戰爭學院（Naval War College）的第一位女性，已於2023年卸任。

路透率先報導柴特菲德被開除一事，這是繼本月3日國家安全局（NSA）局長兼網戰司令部（U.S. Cyber Command）司令霍格（Timothy Haugh）遭拔官之後，最新一次震撼五角大廈的人事異動。

以海軍來說，在柴特菲德之前，第一位擔任海軍作戰部長的女性上將弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）今年稍早也被開除。

川普政府自今年1月就任以來，一直冷眼看待北約組織和歐洲盟國。目前不清楚柴特菲德被開除是否有任何官方理由，或是否與美國政策針對北約組織的指示有關。

一名消息人士說，柴特菲德被開除的動機可能與國防部打擊「多元、公平及包容」（DEI）的措施有關。柴特菲德最近接受哈佛雜誌（Harvard Magazine）訪問時，聽得出來很渴望有朝一日女性在軍中的資格不再遭受質疑。

但國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將消除DEI倡議視為當務之急，認為這些倡議引發分歧。他也終止了黑人歷史月（Black History Month）和女性歷史月（Women's History Month）等活動，並向美軍發布指示說：「分化部隊的行為，也就是將一個群體置於另一個群體之上，有害於同袍情誼，危及任務執行。」

國防部 北約 川普

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