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川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

批川普關稅戰對美沒幫助 歐巴馬：共和黨人竟保持緘默

記者胡玉立／綜合報導
前總統歐巴馬(左)在紐約演講時，對川普(右)政府威脅行使言論自由的學生、懲罰記者與律師事務所的行徑「深表擔憂」。(美聯社)
前總統歐巴馬(左)在紐約演講時，對川普(右)政府威脅行使言論自由的學生、懲罰記者與律師事務所的行徑「深表擔憂」。(美聯社)

前總統歐巴馬(Barack Obama)日前在紐約漢密爾頓學院(Hamilton College)演講，對川普政府威脅行使言論自由的學生、懲罰記者與律師事務所的行徑「深表擔憂」；他還指出，共和黨人對這些攸關美國價值觀的事保持緘默，令人難以置信。

歐巴馬3日在演講中表示，「我不認為我們剛剛目睹的經濟政策和關稅對美國有利，但更讓我擔心的是，若有大學不願放棄那些行使言論自由權的學生，聯邦政府就威脅那些大學」。他還說，律師事務所因代表的觀點或黨派與白宮不一致、媒體報導不符白宮要求，都遭到懲罰，更讓他感到不安。

聯邦政府已先後宣布將取消給予特定大學的聯邦資金。川普則下令處罰多家大型律師事務所和律師，引發法律界憤怒。美聯社未在報導中將「墨西哥灣」改稱「美國灣」，白宮已拒絕美聯社進入橢圓形辦公室和空軍一號專機採訪。

歐巴馬表示：「這種行為違背了我們美國人的基本原則。」他還說，若在他當總統時做出類似情事，共和黨人一定會很憤怒。

「想像一下，如果我撤銷福斯新聞的白宮記者團採訪證，會如何？」他說：「很難想像，現在保持沉默的那些政黨會容忍我或我前任做出這種事。」

歐巴馬強調，「我這麼說不帶有黨派色彩，而是與更珍貴的東西有關，那就是：我們是什麼樣的國家，我們代表什麼樣的價值觀？」

歐巴馬最後表示，「歷史總是曲曲折折，有時充滿衝突，有時愚蠢，有時危險」，但他敦促眾人「不要氣餒」；他說：「我知道現在有點瘋狂，但我們會沒事的。」

歐巴馬批判川普政府的同一天，前副總統賀錦麗(Kamala Harris)也發聲，指美國的進步正在「倒退」，「恐懼感」瀰漫全國。

賀錦麗去年底敗選後一直保持低調，她3日在加州的一場女性峰會上表示，「過去幾個月我們每天目睹有些人屈服於明顯違憲的威脅，這當然會讓人生出極大恐懼」；但「恐懼會傳染，勇氣也會散播」。

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