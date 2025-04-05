川普與陰謀論者會面後…不只郝格遭撤換 國安局傳14人被開除

極右派陰謀論者盧默。（美聯社）

民主黨 4對國家安全局（NSA）局長郝格（Timothy Haugh）被拔官一事憤慨，不滿總統川普 疑似在極右派陰謀論者盧默（Laura Loomer）敦促下撤換國安局長。

綜合法新社和路透報導，盧默曾聲稱美國2001年9月11日恐怖攻擊事件是內賊所為，後來受訪時說911事件是「伊斯蘭恐怖分子」發動。

知情人士披露，不僅國安局長兼網戰司令部（Cyber Command）司令郝格被拔官，他的國安局副手諾伯爾（Wendy Noble）也一併撤換，川普政府還讓國安局至少10名職員和4名資深主管走人。

郝格等多位國安高層官員丟官，據稱盧默是幕後推手。她似乎對政府中一些最機密和權力大的部門具有前所未見的影響力。

參議院 軍事委員會（Senate Armed Services Committee）民主黨的首席議員李德（Jack Reed）於聲明中說：「在一名極右派陰謀論者堅持下，川普總統將美國軍中一位能力極佳又傑出的官員革職，我對此感到震驚且憤怒。」

參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）民主黨籍副主席華納（Mark Warner）批評郝格被拔官一事時，提到日前川普政府國安高層官員在通訊軟體Signal群組誤加媒體人，並在群組談論葉門空襲計畫事件。

華納在社群平台X寫道：「這太誇張了，令人難以置信：川普不願開除那些在『Signal門』（Signalgate）醜聞讓美國蒙羞、危及軍人性命的人…而是在一名自稱『親白人民族主義者』的建議下，開革無黨派國安專家郝格將軍。」

眾院軍事委員會（House Armed Services Committee）民主黨人發出聯合聲明，譴責川普政府撤換國安局正副局長，稱有報導說他們因「被一名極右派陰謀論者指控不忠」而被拔官，「令人深感不安」。

郝格遭免職的消息一出後，盧默在X上發文指郝格和諾伯爾「對川普總統不忠。這就是他們被拔官的原因」。

盧默寫道：「鑒於美國國安局可謂世界最強大情報機關，我們不能讓（前總統）拜登提名的人留在此職。」

川普3日曾回應有關國家安全會議（NSC）官員也被炒魷魚的報導，稱「我們一直都會開除人，開除我們不喜歡的人…或可能忠於別人者」。

川普堅稱盧默未參與決策，但他在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上又表示「她會提出建議」，「有時我會聽取這些建議…我會聽取所有人的意見，然後由我做出決定」。

紐約時報3日披露，川普本月2日會見盧默後，有6位國安會官員被炒魷魚。盧默證實與川普見面，但她在X上說：「出於對川普總統和橢圓形辦公室隱私的尊重，我拒絕透露任何細節。」