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川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

編譯徐榆涵／即時報導
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川普總統長期盟友、德州共和黨參議員克魯茲罕見警告，新一波關稅可能對美國經濟帶來「毀滅性風險」，甚至讓共和黨在明年的期中選舉面臨慘敗危機。(路透)
川普總統長期盟友、德州共和黨參議員克魯茲罕見警告，新一波關稅可能對美國經濟帶來「毀滅性風險」，甚至讓共和黨在明年的期中選舉面臨慘敗危機。(路透)

川普總統2日宣布對等關稅措施，引發全球哀鴻遍野，也導致美股重挫。對此，川普長期盟友、德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）罕見警告，新一波關稅可能對美國經濟帶來「毀滅性風險」，甚至讓共和黨在明年的期中選舉面臨「血洗」危機。

彭博資訊報導，克魯茲在4日發布的個人播客中指出，若貿易戰長期化，將推升通膨、擾亂金融市場，重創美國就業與經濟。他說：「如果我們對所有國家都課徵關稅，那將摧毀本土就業，並對美國經濟造成真正傷害。」

此番話正值美股連兩日重挫之際。道瓊指數暴跌近500點，經濟前景不確定性升高，也加劇黨內分歧。

克魯茲的立場，呼應本周已有四名共和黨參議員攜手民主黨，力圖終結川普對加拿大的舊關稅。此外，一名跨黨派的參議員團體也在3日提出新法案，主張未來任何關稅都需經國會批准，其中包括共和黨資深參議員葛拉斯利（Chuck Grassley）。克魯茲表示，自己也在研讀該提案。

身為德州代表，克魯茲特別指出該州的高風險地位。根據達拉斯聯邦儲備銀行，德州約占全美貿易的16%，位居全美第一，因此在貿易戰中極為脆弱。而德州重要產業之一的石油也受衝擊，石油輸出國家組織（OPEC）與盟國日前宣布超預期增產，導致油價暴跌，4日更因經濟放緩預期進一步走低。

汽車產業同樣拉警報。克魯茲透露，一家知名車廠高層告訴他，若關稅如期上路，自家車款平均將漲價4500美元，最快6月就會反映在售價上。

克魯茲說，「若川普能藉關稅談判降低全球貿易壁壘，然後再撤回關稅，那將是一支全壘打。我們都知道川普的談判風格是拿著木棒先敲人一記，再坐下來談判，而昨天那一記就是木棒。」

不過他也不諱言，企業界普遍低估白宮對關稅政策的長期執行意圖。他說：「商界一再低估川普與其政府，視關稅為永久經濟政策工具的決心。」

關稅 克魯茲 川普

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