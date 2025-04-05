國安局長郝格被陰謀論者指「不忠」遭川普革職

國家安全局(NSA)局長、空軍四星上將郝格(圖)因被右翼陰謀論重要人物蘿拉‧盧默指對川普總統「不忠」，已被川普革職。(路透)

川普 總統與右翼陰謀論重要人物蘿拉‧盧默(Laura Loomer)會面後，3日先是傳出開除白宮 國家安全委員會(National Security Council)成員，接著連國家安全局(National Security Agency，NSA)局長、空軍四星上將郝格(Tim Haugh)也丟官，副局長諾伯爾(Wendy Noble)改調五角大廈其他單位。盧默4日在社群媒體X發文指稱郝格與諾伯爾對川普「不忠」。

郝格身兼美國網戰司令部(U.S. Cyber Command，Cybercom)指揮官，國家安全局局長是最重要的國安首長之一，負責監督數萬美軍及向敵對國家搜集情報的文職人員，並且保護儲存政府機密資料的電腦系統網路安全。美國總統每天收到的情報簡報，絕大多數內容就是由國家安全局彙整。

華爾街日報4日報導，知情人士透露，郝格3日已遭白宮革職，革職原因尚不清楚；郝格的文官副手、國安局副局長諾伯爾則被調任五角大廈其他職務。

參院情報委員會民主黨籍成員華納(Mark Warner)證實郝格已被開除。

盧默邀功：拜登 遺留人馬

盧默4日在X平台發文，為國安局正、副局長遭到火速開除居功，並稱郝格與諾伯爾是「拜登遺留人馬」(Biden holdovers)。丟官是因為對川普「不忠」。她表示，感謝川普願意採納爆料資料。

郝格的國安局長任命案、網戰司令部指揮官任命案，在聯邦參院均獲得一致同意通過，任內向來獲得兩黨國會議員支持。

前任官員指出，白宮開除郝格可能是為了將國安局、網戰司令部分別交給不同首長領導預做準備，川普在第一任執政期間便已萌生構想。未來川普將以政治任命指派國安局局長，而不是只能由軍方將領出任。

軍旅生涯30多年的郝格出任國安局局長兼網戰司令部指揮官僅一年多，前一任局長兼網戰司令部指揮官是日裔陸軍四星上將仲宗根(Paul Nakasone)。國防官員說，郝格可能未來60天內向空軍申請退休。