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說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

馬斯克傳5月離開效率部 特斯拉股價反彈

記者胡玉立／綜合報導
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科技富豪馬斯克（左）可能在5月離開政府效率部，暫時終止川普總統（右）上任後所引發的聯邦政府整頓風波。（路透）
科技富豪馬斯克（左）可能在5月離開政府效率部，暫時終止川普總統（右）上任後所引發的聯邦政府整頓風波。（路透）

政治新聞網站Politico及國家廣播公司（NBC）等多家媒體2日報導，川普總統上周已告知其核心圈和內閣成員，馬斯克將在未來幾周或數月內卸下政府職務。對此，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）在社群媒體發文稱，「馬斯克和川普都公開說過，一旦馬斯克完成他在政府效率部 (DOGE) 的出色工作，就會依特殊政府雇員（special government employee）的規定離開公職」。

特殊政府雇員身分代表此人每年工作日最多130天；若依川普1月20日上任開始計算，馬斯克的特殊政府雇員身分將在5月底到期。

李維特的發文，同時批評有媒體自稱獨家新聞根本是「垃圾」。馬斯克則在她的發文之下回覆表示，「沒錯，假新聞。」

馬斯克率領的DOGE團隊致力削減聯邦開支，此舉備受爭議；他的電動車公司特斯拉（Tesla）則在過去三個月銷售額下降13%。Politico有關馬斯克即將離開川普政府的報導發布後，特斯拉股價上漲。

白宮尚未透露關閉DOGE的明確時間表，儘管這個削減政府成本組織從未打算成為華府永久機構，但DOGE最初計畫運行至2026年7月4日，目前情況似乎比預期更快結束。

美聯社報導，跡象顯示DOGE正在「收尾」，部分員工已調至各聯邦機構；儘管DOGE的可能終結，並不代表川普將停止撼動華府，但看來川普政府的努力方向將進入新階段，至少不再聚焦馬斯克。

福斯新聞3月27日專訪馬斯克，曾提到他身為特殊政府雇員任期應是130天，馬斯克當時回應表示，「我認為我們將在這段時間內完成刪減1兆元赤字所需的大部分工作。」不過，根據DOGE計算，此目標目前遠遠尚未達成。

對於馬斯克會為川普政府待多久，川普3月31日在橢圓形辦公室向媒體表示，「只要我能留他就會留他；他是個非常有才華的人。我認為他很了不起，但我也認為他有大公司要經營。所以，他會在某個時間點回去。」

在被問到DOGE如果沒有馬斯克，是否會繼續運作時，川普表示，內閣官員與馬斯克密切合作，DOGE的一些人以後可能會留在一些機構；他說：「但我認為，到了某個時候，這一切都會結束。」

馬斯克 川普 特斯拉

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