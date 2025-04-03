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說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

批川普關稅 眾院少數黨領袖傑佛瑞斯：解放日是「衰退日」

編譯尤寶琪／綜合報導
國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯2日嚴厲批評川普總統和國會共和黨人，以促進經濟的名義損害經濟。(美聯社)
國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯2日嚴厲批評川普總統和國會共和黨人，以促進經濟的名義損害經濟。(美聯社)

國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)2日嚴厲批評川普總統和國會共和黨人，以促進經濟的名義損害經濟。

這位民主黨領袖指出，川普總統競選核心主題，是承諾降低消費必需品的成本，但他指責總統在2日開徵新一輪關稅，只會起到反作用；川普將這天稱之為「解放日」(Liberation Day)。

「參眾兩院共和黨人和川普，還沒做任何事來降低這國家的生活成本。一個法案或行政命令也沒有，也沒有任何行政上的動作，」傑佛瑞斯在國會大廈告訴記者。

「事實上，共和黨正在摧毀美國經濟並使我們陷入衰退。這不是解放日，而是衰退日，」他繼續說道，「這就是川普關稅會帶來的後果：導致經濟崩潰」。

在選舉期間，川普和他的共和黨盟友在經濟問題上猛烈抨擊拜登政府，並將全球新冠肺炎疫情大流行所伴隨的通貨膨脹，歸咎於民主黨。身為房地產大亨的川普誓言，要利用自己的商業經驗，立即減輕消費者的壓力。

川普在去年8月一場活動中表示：「從第一天開始，我們將會消除通貨膨脹，讓美國再次能負擔起生活費。」

然而，川普包括關稅政策朝令夕改的經濟處方，導致市場不穩定、投資人恐慌、消費者信心下降和股市大幅下跌。

根據馬凱特法學院民調中心(Marquette Law School Poll)最新民調，雖然共和黨人認為川普領導下的經濟情況比拜登好，但多數共和黨選民仍認為當前的經濟狀況「不太好」或「糟糕」。

這些數字並沒有讓川普氣餒，他正在推動他的關稅政策。他2日下午公布迄今為止範圍最廣泛的關稅政策，這些關稅針對180多個國家 ，包括美國最親密的盟友和最大的貿易夥伴。

川普聲稱，這項舉措對於糾正數十年來，令美國處於不利地位的貿易不平衡現象，是十分必要的。

川普本周稍早表示：「我們幫助所有人，但他們卻不幫我們。」

但民主黨人有不同的看法，他們警告說，企業的額外成本將會轉嫁到消費者身上。

傑佛瑞斯在2日表示：「美國的成本不但沒有下降，反而上升了。而川普的關稅則將會讓東西價格更昂貴。」

川普 關稅 共和黨

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