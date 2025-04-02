參院馬拉松演講／布克是誰？他從律師轉政界 曾挑戰總統初選

布克曾經角逐2020年總統選舉的民主黨提名，最後由拜登出線。（路透）

新澤西州民主黨 籍聯邦參議員 布克(Cory Booker)3月31日晚間進行一場跨夜馬拉松式演講，意外讓他一夕之間暴紅，也讓外界對於這位民主黨人的資歷感到好奇。

美聯社報導，現年55歲的布克出生於華府，不過幼年舉家遷居新澤西州北部，布克曾經透露，來自非裔家庭長大的他卻在白人社區成長，還有父母當年購屋遭遇鄰里反對的經歷。

布克進入耶魯大學法學院(Yale Law School)就讀前，曾參加史丹福大學(Stanford University)足球隊，後來在非營利組織擔任公益律師，協助貧困家庭爭取權益。

隨後布克轉戰政界，從新州最大城紐瓦克(Newark)市議員開始，一步步向上挑戰，曾當選紐瓦克市長直至2013年，任內靠著臉書(Facebook)創始人查克柏格(Mark Zuckerberg)向該市公立學校捐贈1億元，大幅提高黨內知名度，成為備受矚目的政治明星。

2013年新州聯邦參議員洛登伯格(Frank Lautenberg)去世，布克代表民主黨參加補選，一舉進軍國會，接著2014年贏得首個完整任期，2020年又連任成功。

出身新澤西州的國會參議員布克，曾經參選過總統，但成績並不理想。（美聯社）

布克原本打算乘勝追擊，挑戰民主黨總統初選，不過因為競爭激烈，最終失敗，當時布克現身紐瓦克住家向大眾坦言：「愛並不容易。」

盡管布克邁向白宮之路受阻，不過當選聯邦參議員以來積極參與立法，2018年朝野兩黨共同推動一項聯邦量刑法規改革，拜數名非裔牧師、社區領袖、民代等人與川普結盟之賜，得以順利通過，其修法目的就為數百名非裔與西語裔受刑人創造通往自由的康莊大道。

接著2019年布克又推動修法，同意各州將「汙水循環基金」(Clean Water State Revolving Fund)轉為「飲水循環基金」(Drinking Water Revolving Fund)，以解決公共衛生問題。

此外布克還擔任民主黨戰略傳播委員會(Democratic Strategic Communications Committee)主席；根據聯邦參議員個人資歷簡介，布克強調會全力捍衛「可負擔健保法」(Affordable Care Act)確保不被廢除。