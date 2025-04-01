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台積電當榜樣 盧特尼克暗示扣住晶片補貼 促企業擴大投資來交換

編譯葉亭均／綜合外電
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美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（美聯社）
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（美聯社）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）暗示，他可能會扣住先前承諾發放的晶片法補貼金，以便推動獲得聯邦半導體補助金的企業大幅擴大在美投資計畫。

彭博資訊引述八位知情人士說法報導，盧特尼克希望贏得2022年晶片法獎勵的企業，跟進台積電的做法。台積電近期已經宣布加碼1,000億美元設廠，擴大先前已經承諾的650億美元投資額。知情人士說，盧特尼克的目標是，在不提高聯邦獎勵金規模的情況下，促使企業額外投入數百億美元的半導體投資。

一些人士說，在盧特尼克協商之際，他的團隊曾提到，他可能取消已經同意發放的補助金。此外，盧特尼克也表達有意擴大晶片法中另一項25%的租稅減免措施。對多數企業而言，這項稅額減免的價值高於直接資金補助。不過，要大幅修改租稅減免措施，須經國會同意。

美國商務部沒有回應置評請求。盧特尼克先前曾表示，計劃檢討晶片法的補助金，以確保美國能夠獲得所謂的「討價還價的好處」。

美國總統川普周一簽署行政命令，在商務部設立投資辦公室「美國投資加速器」，以鼓勵企業在美國進行規模超過10億美元的投資，當局也負責分配晶片法資金。

跡象顯示，盧特尼克的團隊正在放緩半導體補貼金的最終發放，以便重新審查補助協議。前拜登政府在卸任前加速敲定數十項初步和最終補助金，主要受惠者包括台積電、英特爾、美光、三星電子、格芯和德儀等，但川普認為關稅比補助更能促使企業在美國建廠。

川普與勒特尼克皆認為，對進口晶片施加關稅的威脅促使台積電將亞利桑那州的工廠數量從三座擴展至六座，並增加在封裝和研發方面的投資。但台積電則表示，其最新投資是基於美國市場需求。

知情人士透露，盧特尼克表示願意擴大稅收減免範圍，但尚未提供具體方案。目前的規定允許企業申請對 2026年底前動土的項目取得租稅減免，包括適用於晶片和晶圓生產。一組跨黨派國會議員已提出法案，推動將減免範圍擴展至半導體研發領域，並將適用期限延長至2036年底。

台積電副總經理克里夫蘭（Peter Cleveland）在上周一場活動中表示，「美國半導體產業的發展取決於與本屆及未來政府的持續合作」，「這種合作應透過延長租稅減免來實現。」

台積電 商務部 川普

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