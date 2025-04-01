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「腐爛」…川普要砍白宮百年木蘭樹 傳傑克森總統種的

編譯俞仲慈／綜合報導
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前總統傑克森在白宮種的老木蘭樹因腐爛將被砍除，圖為南草坪上盛開的木蘭花。(路透資料照)
前總統傑克森在白宮種的老木蘭樹因腐爛將被砍除，圖為南草坪上盛開的木蘭花。(路透資料照)

白宮一棵具有歷史典故的老樹，因為內部腐爛嚴重，基於安全考量，即將砍除。

美聯社報導指出，川普總統3月30日在自創社交平台「真實社群」(Truth Social)發文證實：「有壞消息，必須砍掉這棵木蘭樹，它的狀況非常糟糕，對白宮入口處的安全形成重大威脅，必須現在把它移除。」

據了解，這棵南方木蘭花(southern magnolia)矗立在白宮建築物南側的弧形門廊附近，不但是接待外國領袖、進行各種外交禮儀的場所，同時也是歷任總統搭乘海軍陸戰隊一號直升機的地點。

可惜樹齡近200年的老樹因為內部持續腐爛，情況嚴重，為避免發生斷裂或倒塌的危險，必須盡快將老樹移除，川普表示：「預計下周進行，然後由另一棵非常漂亮的樹木來取代。」並透露移除的老樹木料「可能用於其他更崇高的目的」。 

根據國家公園管理局(National Park Service)官網介紹，這棵木蘭樹的種子依「民間傳聞」，是第七任總統傑克森(Andrew Jackson)從田納西州納許維爾(Nashville)住處帶來，種植在白宮以紀念1829年在他就職前去世的妻子瑞秋(Rachel)。據說傑克森在南側門廊附近，種了至少兩棵木蘭樹。

根據報導，2017年川普首任任期內，白宮曾經派人對這棵老木蘭樹進行大規模修剪；更早之前、也就是1994年一架西斯納(Cessna)小型民航機意外迫降在白宮南草坪(South Lawn)時，還一度殃及這棵老樹受損。國家公園局指定這棵樹為「見證樹」(Witness Tree)，因為它見證了「重大歷史與文化活動」。

傑克森是20元紙鈔的人頭像，他是第一位出任總統的民主黨人，川普曾表達對他敬仰，認為若傑克森晚些年才任總統，可能就不會發生南北戰爭，「他是很強硬的人，但是心胸寬大。他看到內戰帶來的傷害時感到很憤怒，認為沒有理由要打這場戰」。

前總統拜登任內和倖存軍人的家屬手牽手在新的木蘭樹下祈禱。圖左是前總統傑克森種的老...
前總統拜登任內和倖存軍人的家屬手牽手在新的木蘭樹下祈禱。圖左是前總統傑克森種的老木蘭樹。(美聯社)

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