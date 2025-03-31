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選前支票兌現 CNN：川普對助選功臣「論功行賞」不吝嗇

編譯潘勛／即時報導
川普總統28日從白宮出發前往佛州。（路透）
川普總統28日從白宮出發前往佛州。（路透）

川普去年競選，曾採取建立非正統聯盟的策略，向一些被共和黨人忽略的團體──例如比特幣熱中人士──示好，以政策許諾投諸特定聽眾。對聽信他的人，川普給的報酬來得很快，凡是助他重返白宮的人，川普迄今不吝於論功行賞。

比特幣 納入聯準會儲備

有線電視新聞網(CNN)報導，例如長期投資於比特幣的拜利(David Bailey)，川普2024年初競選時保證接受加密貨幣，於是拜利第一次押寶川普身上。但即便川普到夏季時保證，要讓美國成為比特幣的避難天堂，加密貨幣業斥資數千萬元幫川普助選，拜利還是懷疑川普的示好，只是短暫地利誘投資人，其保證不會堅定持久。

但是川普重返白宮以來，已顛覆白宮以往對加貨幣的遲疑立場，說到做到。3月稍早他已簽署行政命令，指示聯準會把比特幣與黃金一起納入儲備；那是加密貨幣提倡人士長期追求的目標，一度還被視為不可能辦到。拜利表示，做夢都沒想到的事，居然化為真實。

北卡原住民部落 獲承認

還有北卡羅來納州的蘭比部落(Lumbee Tribe)，數十年來堅定投給民主黨總統候選人，但川普追求這個戰場州的原住民主要團體，去年秋季允諾落實聯邦承認該部落，顯然斬獲選票很多。蘭比民眾很多的羅伯森郡(Robeson County)，兩次都被歐巴馬輕鬆拿下，但川普這次則以28個百分點大勝。就職三天後，川普簽署備忘錄，宣布「聯邦完全支持、承認」蘭比部落是國家政策，是截至目前橢圓形辦公室所發最堅定的聲明。

這是兌現交易嗎？蘭比部落主席勞瑞(John Lowery)說，或許是吧，但這就是政治，「有人追求的感覺真好」。

川普的非傳統手法還擴大到民主黨長期基本盤的工會勞工，結果策略奏效；CNN的出口民調指出，工會人家投票給川普的來到45%，對共和黨候選人來說，真是驚人成就。

卡車司機兄弟會提人選 出任勞工部長

國際卡車司機兄弟會(Teamsters)主席歐布萊恩(Sean O'Brien)去年11月21日造訪川普的海湖山莊，建議提名俄勒岡州共和黨聯邦眾議員查維茲-德瑞莫(Lori Chavez-DeRemer)出任勞工部長，三小時熱烈討論後川普同意，還保證就算面對商業公會的強大反彈也不食言。查維茲-德瑞莫3月已通過參院認證。

川普 比特幣 貨幣

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