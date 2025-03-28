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國務院通知國會 正式關閉USAID

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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國務院28日通知國會將關閉美國國際開發總署（USAID），國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，這是個重組的過程，一定會有混亂，不過國務院承諾，務必要維護美國人員的安全，同時讓USAID拯救生命的項目可以持續運作。(記者陳熙文／攝影)
國務院28日通知國會將關閉美國國際開發總署（USAID），國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，這是個重組的過程，一定會有混亂，不過國務院承諾，務必要維護美國人員的安全，同時讓USAID拯救生命的項目可以持續運作。(記者陳熙文／攝影)

國務院28日通知國會將關閉美國國際開發總署（USAID），國務卿魯比歐表示，USAID已偏離它原先的任務，未來將重新定位美國的對外援助，以符合美國和美國人民的最佳利益。

川普總統上任後，即下令凍結所有美國對外援助，並審查援助項目是否符合川普政府的政策。

魯比歐在上個月宣布兼任USAID代理署長，由國務院接管USAID，魯比歐並發函給國會外交和撥款委員會負責人，表明授權「開始審查並展開重組USAID的可能行動，要盡一切可能提高效率以符合國家利益」。

魯比歐並重申，「國務院和其他相關單位將與國會以及相關委員會協商，重組或收編USAID旗下部分局處單位與組織。」同時馬斯克（Elon Musk）也透露關閉USAID勢在必行。

美國有線電視新聞網（CNN）28日報導，國務院已通知國會，預計關閉USAID，將其部分功能併入國務院。

據了解，USAID所有非法定職位都將被裁撤，員工必須選在7月1日或9月2日被開除。

據路透社報導，在接下來的3個月裡，國務院將接管USAID拯救生命和戰略補助的剩餘項目，不過USAID的員工不會被自動轉任國務院；國務院將舉行獨立的雇用程序。

國務院也發出聲明指出，國務院已經通知國會，宣告國務院將在7月1日以前重新組織USAID，將USAID的部分功能納入國務院，並取消不符合政府優先事項的功能。

魯比歐說，對外援助如果做得好，可以推動美國的國家利益、保護邊境和強化美國與關鍵盟友的夥伴關係，但USAID早已偏離它原來的任務，導致創造的效益太小、成本太高。

魯比歐說，感謝川普，這個被誤導、財政上不負責任的時代現在結束了；國務院將重新定位美國的對外援助項目，以符合美國和美國人民的利益；魯比歐說，國務院將延續拯救生命的項目，並做出戰略投資，以強化美國和其夥伴。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，這是個重組的過程，一定會有混亂，不過國務院承諾，務必要維護美國人員的安全，同時讓USAID拯救生命的項目可以持續運作；布魯斯說，USAID人員將陸續離開崗位返國，但目前尚未掌握具體數字。

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國務院 魯比歐 川普

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