嫌科州議會懸掛肖像醜 川普：寧可不要

掛在科羅拉多州議會的一幅川普肖像，川普覺得太醜，寧可不掛。(美聯社)

時代雜誌(TIME)24日報導，並不是每一州州議會都有歷任總統肖像收藏，科羅拉多州則擁有完整系列，只不過川普 總統對於陳列於科州州議會裡的肖像並不滿意。川普表示，已經聯繫民主黨 籍科州州長波利斯(Jared Polis)，要求撤下肖像。議會民主黨表示將撤下該像。

川普23日晚間在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「沒人喜歡自己的醜照片或畫像，科羅拉多州州州長掛在科州議會大廈的歷任總統肖像，「刻意扭曲(purposefully distorted)的地步連我都不曾看過」。

川普在發文中說：「我寧可不要掛這幅肖像。」

川普表示，聽到很多科州民眾抱怨這幅肖像，「大家都覺得生氣」。他表示，已經聯繫波利斯，要求撤下肖像，波利斯「應該感到慚愧」。

科州地方媒體9News表示，州長發言人說，波利斯對於川普的要求感到意外，因為肖像是「藝術作品」(artwork)。眾議會民主黨則於24日表示，在議會共和黨 領袖的請求下，將撤下這幅畫像。參院共和黨領袖倫丁(Paul Lundeen)說，他請求拿掉川普肖像，改由另一幅「描繪川普目前外貌」的畫像代替。

報導指出，川普肖像並不是波利斯指示完成，掛在州議會已經很多年。

科州州議會陳列肖像的創作，經費來自草根組織「科羅拉多文化公民」(Colorado Citizens for Culture)收受的私人捐款。川普第一任執政期間，「科羅拉多文化公民」發動目標1萬元的募款活動要為川普繪畫肖像，但協會主席塞勒爾(Jay Seller)在2018年時坦承，活動推出後根本沒有獲得任何捐款。

2023年7月，原本保留給川普肖像的畫架位置，被擺上俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)肖像，自由派組織「進步現在」(ProgressNow)成員把普亭肖像偷偷帶進州議會，幫忙開門的民主黨籍議會助理馬奇(Katie March)後來遭到懲處，取消安全許可。

這起事件獲得國內外媒體報導，共和黨陣營憤憤不平。當時的共和黨籍科州參議會議長葛蘭瑟姆(Kevin Grantham)發起目標1萬元的GoFundMe網路募款要為川普繪畫肖像，活動推出僅32小時便達標。

2019年8月，川普肖像在科州州議會亮相。葛蘭瑟姆在揭幕儀式上說，群眾募資對走民粹主義路線的川普來說非常恰當。畫像出自英國出生、現居科州的藝術家莎拉‧柏德曼(Sarah A. Boardman)之手，州議會展示的歐巴馬肖像也是她的作品。