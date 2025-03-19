遵法院令 聯邦復職2.4萬名試用員工

在聯邦法官下令後，各聯邦政府機關正在恢復2萬4000多名被解雇的試用期員工職位。圖為上月27日聯邦政府部分員工被開除後，灑淚離開工作多年的辦公室。(美聯社)

在兩名聯邦法官上周命令川普 政府暫時恢復所有被解雇的試用期員工職位之後，川普政府17日提交法庭的文件顯示，各聯邦政府機關正在恢復2萬4000多名被解雇的試用期員工職位。不過，許多復職員工直接被安排行政休假(Administrative Leave)。

由18個政府機關官員簽署提交的聲明，詳細說明各該機構為遵守法院命令做了哪些努力。然而，許多復職員工不會立即重返工作崗位，反而是被安排行政休假；這麼做的政府單位，包括已被確定裁撤的兩個機構教育部和消費者金融保護局，以及其他部分主要聯邦部門。

這項法庭文件首次全面記錄了川普政府為削減聯邦勞動力、大規模解雇試用期員工，有多少人因此失業。試用期工作人員職位通常不滿兩年，且沒有完整公務員保障。

在文件中，有部分官員表示，將被解雇員工恢復至「全職」狀態，會對機構帶來沉重負擔；這些員工需要重新入職，完成培訓和文書工作，取得合適安全許可和政府設備；更何況，「被解雇員工復職後，不久，上訴裁決還可能會推翻地區法院命令」，「員工就業狀況可能會在幾周內發生多次變化」。

國家廣播公司(NBC)報導，2月在大規模裁員潮中遭到解雇的美國聯邦航空管理局(FAA)試用期雇員斯皮策-施塔特蘭德(Charles Spitzer-Stadtlander)已於18日復職，還會獲得補發薪水。

法庭文件顯示，美國疾病防治中心(CDC )被解雇的試用期員工已被安排行政休假。但三名CDC工作人員18日向NBC表示，他們尚未復職，也沒有收到任何與帶薪行政假相關的通知。

加州 聯邦地區法官艾索普(William Alsup)對於讓復職員工休行政假提出異議；他17日晚間向政府律師表示，這麼做「並沒有恢復初步禁令想要恢復的服務」。