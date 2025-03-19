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遵法院令 聯邦復職2.4萬名試用員工

記者胡玉立／綜合報導
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在聯邦法官下令後，各聯邦政府機關正在恢復2萬4000多名被解雇的試用期員工職位。圖為上月27日聯邦政府部分員工被開除後，灑淚離開工作多年的辦公室。(美聯社)
在聯邦法官下令後，各聯邦政府機關正在恢復2萬4000多名被解雇的試用期員工職位。圖為上月27日聯邦政府部分員工被開除後，灑淚離開工作多年的辦公室。(美聯社)

在兩名聯邦法官上周命令川普政府暫時恢復所有被解雇的試用期員工職位之後，川普政府17日提交法庭的文件顯示，各聯邦政府機關正在恢復2萬4000多名被解雇的試用期員工職位。不過，許多復職員工直接被安排行政休假(Administrative Leave)。

由18個政府機關官員簽署提交的聲明，詳細說明各該機構為遵守法院命令做了哪些努力。然而，許多復職員工不會立即重返工作崗位，反而是被安排行政休假；這麼做的政府單位，包括已被確定裁撤的兩個機構教育部和消費者金融保護局，以及其他部分主要聯邦部門。

這項法庭文件首次全面記錄了川普政府為削減聯邦勞動力、大規模解雇試用期員工，有多少人因此失業。試用期工作人員職位通常不滿兩年，且沒有完整公務員保障。

在文件中，有部分官員表示，將被解雇員工恢復至「全職」狀態，會對機構帶來沉重負擔；這些員工需要重新入職，完成培訓和文書工作，取得合適安全許可和政府設備；更何況，「被解雇員工復職後，不久，上訴裁決還可能會推翻地區法院命令」，「員工就業狀況可能會在幾周內發生多次變化」。

國家廣播公司(NBC)報導，2月在大規模裁員潮中遭到解雇的美國聯邦航空管理局(FAA)試用期雇員斯皮策-施塔特蘭德(Charles Spitzer-Stadtlander)已於18日復職，還會獲得補發薪水。

法庭文件顯示，美國疾病防治中心(CDC)被解雇的試用期員工已被安排行政休假。但三名CDC工作人員18日向NBC表示，他們尚未復職，也沒有收到任何與帶薪行政假相關的通知。

加州聯邦地區法官艾索普(William Alsup)對於讓復職員工休行政假提出異議；他17日晚間向政府律師表示，這麼做「並沒有恢復初步禁令想要恢復的服務」。

川普 CDC 加州

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