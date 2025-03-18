舖路調查特赦者？川普：拜登用自動簽名筆 特赦無效

圖為自動簽名筆。(美聯社)

總統川普 17日發文質疑前總統拜登 在卸任前所頒布的特赦有效性，並聲稱特赦文件因為使用自動簽名筆(autopen)簽署，因此「無效」。他還表示使用自動簽名筆的幕僚「可能已涉及犯罪行為」。

華爾街日報(WSJ)報導，川普除了質疑拜登在卸任前所頒布的特赦有效性之外，還暗示新政府可能會著手調查受到拜登特赦保護的人士，一旦針對拜登所特赦個人展開調查或起訴，都將代表川普大幅提高對長期法律慣例的挑戰。

川普在17日發文中聲稱，拜登的特赦文件因為使用自動簽名筆簽署，因此「無效」。雖然沒有提供證據，但他表示相關文件未向拜登解釋清楚，並認為使用自動簽名筆的幕僚已犯罪。

自動簽名筆是一種可模仿手寫簽名的機器，美國總統、政府官員及國會議員大多用在簽署信函及法律文件上，過去政府也表示，透過自動簽名筆簽署的文件具有法律效力。2005年，前總統小布希 (George W. Bush)政府在法律意見明確指出，「總統無需親自執行簽署法案的實際動作，只要他同意並決定簽署該法案，法案即具法律效力。」

川普16日表示，他自己只會使用自動簽名筆簽署一般禮節性信件，並批評利用這種機器處理較重要的文件是「可恥的行為」。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)並解釋說，川普的重點在於拜登本人是否清楚這些特赦令的發放。她說，「我認為這個問題值得在場所有人深入了解。」

川普還表示，關於拜登透過自動簽名筆簽發特赦令是否合法，最終將由法院做出判決。他說，「這將交由法院裁定，但我認為這些特赦是無效的，因為我確信拜登本人完全不曉得這件事，有人擅用自動簽名筆來簽署並發布這些特赦令。」