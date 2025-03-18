我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京有動作 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

舖路調查特赦者？川普：拜登用自動簽名筆 特赦無效

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為自動簽名筆。(美聯社)
圖為自動簽名筆。(美聯社)

總統川普17日發文質疑前總統拜登在卸任前所頒布的特赦有效性，並聲稱特赦文件因為使用自動簽名筆(autopen)簽署，因此「無效」。他還表示使用自動簽名筆的幕僚「可能已涉及犯罪行為」。

華爾街日報(WSJ)報導，川普除了質疑拜登在卸任前所頒布的特赦有效性之外，還暗示新政府可能會著手調查受到拜登特赦保護的人士，一旦針對拜登所特赦個人展開調查或起訴，都將代表川普大幅提高對長期法律慣例的挑戰。

川普在17日發文中聲稱，拜登的特赦文件因為使用自動簽名筆簽署，因此「無效」。雖然沒有提供證據，但他表示相關文件未向拜登解釋清楚，並認為使用自動簽名筆的幕僚已犯罪。

自動簽名筆是一種可模仿手寫簽名的機器，美國總統、政府官員及國會議員大多用在簽署信函及法律文件上，過去政府也表示，透過自動簽名筆簽署的文件具有法律效力。2005年，前總統小布希(George W. Bush)政府在法律意見明確指出，「總統無需親自執行簽署法案的實際動作，只要他同意並決定簽署該法案，法案即具法律效力。」

川普16日表示，他自己只會使用自動簽名筆簽署一般禮節性信件，並批評利用這種機器處理較重要的文件是「可恥的行為」。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)並解釋說，川普的重點在於拜登本人是否清楚這些特赦令的發放。她說，「我認為這個問題值得在場所有人深入了解。」

川普還表示，關於拜登透過自動簽名筆簽發特赦令是否合法，最終將由法院做出判決。他說，「這將交由法院裁定，但我認為這些特赦是無效的，因為我確信拜登本人完全不曉得這件事，有人擅用自動簽名筆來簽署並發布這些特赦令。」

雖然每任政府的實務運作方式不盡相同，但總統一般通常會透過幕僚草擬的決策備忘錄(decision memo)針對特定政策或行動表示意見，一旦做出決定後，幕僚便會擬定相關法律文件，然後透過自動簽名筆完成簽署。

川普質疑前總統拜登在卸任前，所頒布的特赦是否有效，因為是用自動簽名筆完成，而不是...
川普質疑前總統拜登在卸任前，所頒布的特赦是否有效，因為是用自動簽名筆完成，而不是拜登親手簽名的。圖為拜登親手簽署法案。(美聯社)

拜登 川普 小布希

上一則

驅逐委國黑幫藐視法庭？川普與司法攤牌更進一步

下一則

首付款「蒸發」了？川普關稅戰 拖累奄奄一息房市

延伸閱讀

川普稱普亭會簽30天停火 烏議會喊「和談3紅線」

川普稱普亭會簽30天停火 烏議會喊「和談3紅線」
川普稱拜登預防性特赦令無效：用「自動簽名」不具法律效力

川普稱拜登預防性特赦令無效：用「自動簽名」不具法律效力
美中峰會有眉目 川普：習近平會在不久將來訪美

美中峰會有眉目 川普：習近平會在不久將來訪美
川普警告葉門叛軍若再發動攻擊 伊朗須承擔後果

川普警告葉門叛軍若再發動攻擊 伊朗須承擔後果

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

2025-03-11 11:00
川普總統9日拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，引發投資人疑慮。華爾街股巿10日暴跌作收，其中那斯達克指數狂瀉4%，科技股那斯達克指數挫跌727.90點或4.00% 。道瓊工業指數下跌890.01點或2.08%，以41911.71點作收。圖為川普總統9日回到華府。(美聯社)

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

2025-03-10 21:39
傳川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令。(路透)

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

2025-03-14 23:20
美國中東特使威科夫和白宮發言人李維特6日在白宮西廂辦公室外與媒體交談。路透

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

2025-03-14 10:59
美國副總統范斯（右）和妻子烏沙（左）2月11日在法國巴黎的艾麗榭宮合影。資料照片。歐新社

「你毀了這個地方」范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

2025-03-14 09:03
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　