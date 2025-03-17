NBC民調47%不贊同大砍聯邦員工 范斯：馬斯克犯了錯

副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

國家廣播公司新聞網(NBC News)16日公布最新民調，超過四成受訪者認同川普 總統政府效率部(DOGE)的構想，但超過半數對於DOGE主管馬斯克 的激進做法不敢苟同；此外副總統范斯 接受NBC News專訪時承認，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。

NBC News做全國民調指出，對川普總統創設DOGE，46%受訪者認為這個點子不錯，40%覺得很糟，13%無意見，顯示美國人對DOGE的看法很極端。

只是談到對DOGE大砍聯邦員工、施政的感受時，受訪者意見翻轉，47%持負面觀感、41%認為是正面；而馬斯克本人則不受歡迎，51%對他看法為負面，正面看待他的為39%。

川普政府執政頭幾周，以令人眩目的速度大舉削減聯邦政府規模、大砍政府開支及員工。DOGE想取得敏感資訊、裁員及取消聯邦發包合約，已引發廣泛訴訟。

川普已注意到DOGE引發的爭議，3月稍早在社群媒體貼文表示，政府部會裁員應由內閣部長負責，且應該用「手術刀」而非「斧頭」。

副總統范斯日前接受NBC News專訪時承認，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤，他相信「有很多好人在政府裡工作」，但他認為經濟會循序漸進改善，製造業2月增加1萬個就業機會，另貿易赤字2兆元也無法一夜就消除。

范斯表示，有些人顯然只領薪水不做事，只是聯邦政府員工300多萬，這樣的人是幾千人？還是遠不止如此？他並不知道，且也不容否認有很多公僕在做重要的工作。

范斯表示，馬斯克自承有時候做事就會犯錯，接下來再除錯；他認為馬斯克犯了錯，就得快速改過。范斯說，自己也曉得有很多好人任職於政府，表現很傑出；目前政府打算的，是盡可能保存管用的功能，鏟除沒用的。

另外范斯搭乘空軍二號專機前往密西根州貝城(Bay City)一家塑膠工廠，面對親共和黨聽眾，讚揚政府致力於重振製造業及經濟，只是不忘降低眾人的期盼值，他認為翻轉無法像川普競選時保證得那麼快。