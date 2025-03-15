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被克宮列拒絕往來戶 凱洛格獲川普任命為烏克蘭特使

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
凱洛格（Keith Kellogg）出任烏克蘭特使。（路透）
凱洛格（Keith Kellogg）出任烏克蘭特使。（路透）

總統川普今天指派凱洛格（Keith Kellogg）出任烏克蘭特使，縮減了這位退役將領原先的「俄烏特使」職稱。

中央社引述法新社報導，川普在他社群平台「真實社群」（Truth Social）貼文寫說，凱洛格「將直接與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及烏國領導階層接觸」。川普還說，凱洛格「跟他們很熟，雙方有著十分良好的合作關係」。

凱洛格是退役陸軍中將，曾於川普第一個總統任期期間擔任代理國安顧問一職。川普今天最新貼文出爐之前，都介紹他為俄烏特使。

然而，今年2月在沙烏地阿拉伯舉行幾場意在終結俄烏戰爭的高層會議，都未將他納入其中。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述俄羅斯高階官員的話說，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）認為凱洛格立場太親烏。

根據這名匿名俄國官員的說法，凱洛格「與烏克蘭太靠近。這不是我們要的那類人，也不符合我們期待的標準」。

川普與澤倫斯基上個月底撕破臉，川普不僅稱澤倫斯基是「獨裁者」，還質疑對方是否真心想要和平。

然而，80歲的凱洛格在前往基輔（Kyiv）會見澤倫斯基後，在社群媒體貼文盛讚對方是烏克蘭「負嵎頑抗且勇氣十足的領袖」，並說兩人進行了「廣泛且正面的討論」。

凱洛格於川普1.0政府期間擔任當時副總統彭斯（Mike Pence）的國安顧問，並於佛林（Michael Flynn）辭職後出任代理國家安全顧問，直到川普任命麥馬斯特（H.R. McMaster）接棒為止。

川普 澤倫斯基 烏克蘭

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