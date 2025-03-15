我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普簽署行政命令 裁減美國之音等國營媒體員工

年過50歲容易失眠 醫曝常見7大生理原因都與「這」有關

川普簽署行政命令 裁減美國之音等國營媒體員工

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
總統川普政府今天開始大幅裁減美國之音（Voice of America）和其他國營媒體員工。根據倡導組織，美國之音的所有員工都已遭停職。（取材自維基百科）
總統川普政府今天開始大幅裁減美國之音（Voice of America）和其他國營媒體員工。根據倡導組織，美國之音的所有員工都已遭停職。（取材自維基百科）

總統川普政府今天開始大幅裁減美國之音（Voice of America）和其他國營媒體員工。根據倡導組織，美國之音的所有員工都已遭停職。

美聯社報導，國會14日通過臨時開支法案後不久，川普指示其政府將多個機構的職能縮減至法律要求的最低限度，其中包括「美國國際媒體署」（U.S. Agency for Global Media），旗下有美國之音、自由歐洲和亞洲電台（Radio Free Europe and Asia），以及向古巴播送西班牙語新聞的馬蒂廣播電台（Radio Marti）。

今天上午，美國之音台長、曾角逐亞利桑納州聯邦參議員失利的雷克（Kari Lake）在社群平台X發文提醒員工檢查自己的電子郵件信箱，同時，美國之音發出正式通知，要求員工帶薪休假。

稍後，新聞自由組織「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）表示，該通知適用於美國之音的全體工作人員。

美國國際媒體署也發出通知，宣布停止資助自由亞洲電台等媒體。

這些媒體合計可覆蓋約4億2700萬名受眾。它們的歷史可追溯到冷戰時期，也是擴大美國影響力並打擊專制主義計畫的一環。

川普 古巴 亞利桑納州

上一則

魯比歐批中國：享受全球秩序帶來的好處 卻無視應盡義務

延伸閱讀

紅海危機持續 川普下令對葉門叛軍發動大規模攻擊

紅海危機持續 川普下令對葉門叛軍發動大規模攻擊
民主黨演「假打鬥」替川普開支法案背書 分析：傷形象

民主黨演「假打鬥」替川普開支法案背書 分析：傷形象
川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條
川普證實 美國伊拉克聯手擊斃IS第二號人物

川普證實 美國伊拉克聯手擊斃IS第二號人物

熱門新聞

加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

2025-03-08 23:10
川普考慮將駐德美軍移往匈牙利。(美聯社)

川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利

2025-03-08 12:10
美國總統川普。美聯社

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

2025-03-11 11:00
川普總統9日拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，引發投資人疑慮。華爾街股巿10日暴跌作收，其中那斯達克指數狂瀉4%，科技股那斯達克指數挫跌727.90點或4.00% 。道瓊工業指數下跌890.01點或2.08%，以41911.71點作收。圖為川普總統9日回到華府。(美聯社)

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

2025-03-10 21:39
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月底在白宮會談陷入爭執後不歡而散。(歐新社)

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

2025-03-09 20:40

超人氣

更多 >
3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」

3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」
什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好
具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安
台「一代大俠」陳屍家中多日 鄰居聞惡臭報警

台「一代大俠」陳屍家中多日 鄰居聞惡臭報警
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開