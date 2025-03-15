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川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

編譯徐榆涵／即時報導
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川普總統14日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地接受記者提問時，不慎被一根懸掛式麥克風擊中臉部，讓他下意識地閉上眼睛往後閃，場面一度尷尬。（取材自X影片@cf__200）
川普總統14日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地接受記者提問時，不慎被一根懸掛式麥克風擊中臉部，讓他下意識地閉上眼睛往後閃，場面一度尷尬。（取材自X影片@cf__200）

川普總統14日在馬里蘭州安德魯聯合基地接受記者提問時，不慎被一根懸掛式麥克風擊中臉部，讓他下意識地閉上眼睛往後閃，場面一度尷尬。川普隨後瞪了一眼該名記者，挑起眉毛並打趣說道，「這位記者今晚成了大新聞」，目前尚不清楚操作麥克風的記者來自哪家媒體。

這種懸掛式麥克風上套有毛茸茸的防風麥克風罩，能減少風聲或其他空氣流動所帶來的噪音，由於外型像一隻毛茸茸的小動物，因此業界俗稱「死貓」（dead cat）。

紐約郵報等報導，當川普被「死貓」畫過臉部時，下意識地閉上眼睛往後閃，以避免進一步接觸。當麥克風迅速被移開後，他瞪視該名記者，眉毛一挑，露出一絲玩味的表情，並打趣說道：「這位記者今晚肯定會成為頭條新聞。」接著他轉頭問周圍人員：「你們剛才看到了嗎？」以幽默方式化解尷尬場面。目前尚不清楚操作麥克風的記者來自哪家媒體。

懸掛式麥克風雖有時顯得突兀，但在總統接近專機或直升機、環境噪音極高的場合中，它能有效收音，因此經常被使用。事件發生後，川普沒有生氣，繼續回答記者提問，隨後登上空軍一號離開。

影片在社群平台X曝光後引發網友熱烈討論。部分人對記者未主動道歉表示不滿，甚至有人懷疑麥克風是否攜帶危險物質，不解為何沒有將對方逮捕，甚至應該著手調查；也有網友逗趣表示，那位記者一定很美，才沒有被川普罵，還有網友認為這一幕既滑稽又無傷大雅，彰顯川普的淡定和俏皮。

川普 馬里蘭州

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