近十多年首位造訪總統 川普在司法部發表「勝利者」演說

川普總統（右）14日到司法部發表演說，痛批前政府將司法武器化。圖左為司法部長邦迪。（路透）

川普 總統14日以「勝利者」姿態首度造訪司法部 ，並發表了一場充滿批判、政治意味濃厚的演說。他在內容包山包海的冗長演說中，表達了對過去所有可能毀掉他政治生涯的刑事調查的不滿，用嚴厲措詞譴責對手，形容自己是司法不公和偏見起訴的受害者，使應該立場獨立的司法部也備受到挑戰。

美聯社指出，這是川普首度訪問司法部，也是最近十多年來首次有總統造訪司法部。川普在第一個總統任期和後來的競選活動中，一直受到刑事調查的影響；但他去年贏得大選、兩次聯邦訴訟都被撤銷，不論在政治上或法律上都「毫髮無傷」；他還試圖透過安插忠誠者和私人辯護團隊成員擔任高層，深入影響和重塑司法機構。

14日的這場演講表面上是要爭取對川普嚴厲打擊犯罪議程的支持，但川普用詞尖酸，稱他過去在法庭上的對手是「敗類」、法官「腐敗」，調查他的檢察官「精神錯亂」，「這些人真的很壞」 ，「對我們做這種事的人應該進監獄」。

川普說：「我們將把流氓勢力和腐敗勢力從政府驅逐出去。我們將大量揭露他們的惡劣罪行和嚴重不當行為。我們將恢復美國的正義，確保虐待行為不再發生。」

川普並自稱是「國家首席執法官」，指控司法部前領導層「竭盡全力阻止」他成為總統。

美聯社報導，司法部在議程制定方面，歷來聽從白宮 建議，但對個別刑事調查仍力求獨立性。川普已顛覆這些規範，他誓言要重塑司法機構並對敵人報復。

川普無視司法部數十年傳統，讓許多人擔心美國最強大的執法機構將會政治化或受到過多控制。批評者認為司法機構領導層正將政治注入決策過程。