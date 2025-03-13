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川普將訪司法部談改革 Axios：水門案後司法獨立的極限考驗

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川普將訪司法部談改革 Axios：水門案後司法獨立的極限考驗

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普12日於華府接待愛爾蘭總理馬丁時發表談話。(歐新社)
美國總統川普12日於華府接待愛爾蘭總理馬丁時發表談話。(歐新社)

政治新聞網Axios報導，總統川普計畫14日拜訪司法部發表演說，談論川普政府「重建法律與秩序」的計畫，這次非比尋常的訪問表明川普對司法部的直接關切，也凸顯川普與司法體系的長期對立已經成為水門案後司法獨立運作的極限考驗。

Axios指出，川普上任後先是安插盟友掌控司法部，並且清洗司法部數十名被視為「不忠」的人員後，現在他要親自造訪司法部發表演說。

知情人士透露，司法部長邦迪（Pam Bondi）與聯邦調查局長巴特爾（Kash Patel）將陪同。

白宮新聞秘書李維特向Axios聲明表示：「總統川普將訪問司法部發表談話，討論恢復法律與秩序、打擊暴力犯罪，並終結司法體系被當作武器對付不同政治立場的現象。」

Axios描述，這將是一次非比尋常的訪問，歷任美國總統至少表面上都試圖維持司法部的獨立運作，避免將其與政治直接掛鉤。

美國廣播公司新聞網（ABC News）描述，這將是川普上任後首度以總統身分踏進國家政府機關，標誌他與司法部的衝突進入新階段，進一步凸顯川普與司法體系將近10年的對立，已經成為美國在水門案後建立獨立運作規範的極限考驗。

美國總統拜訪司法部並非沒有先例，最近一次是前總統歐巴馬於2015年出席前司法部長霍爾德（Eric Holder）退休儀式。

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