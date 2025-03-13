彭博：川普關稅談判的下個籌碼 可能是4月發布的匯率報告

彭博分析師指出，川普政府可能以預定4月初公布的匯率操縱報告，作為關稅談判的籌碼。(路透)

彭博分析師指出，由於美國總統川普 和財政部⻑⾙森特最近幾周都曾提到外匯操縱問題，匯率 爭議可能成為貿易談判的重要籌碼，預定4月初公布的匯率操縱報告可能是其中之一，尤其對中國大陸和日本施壓。

近年來，美國財政部的主要貿易夥伴匯率政策常在每年11⽉和6⽉發布，但⼀項關於關稅 與匯率操縱的研究報告將於4⽉初發布。

去年11⽉的主要貿易夥伴匯率政策報告顯示，美國前20⼤貿易夥伴都沒被正式貼上操縱匯率標籤，德國、⽇本、韓國、中國⼤陸 、台灣、越南及新加坡等經濟體則被列⼊觀察名單。

不過，匯率操縱的相關認定具有較⾼的主觀性，任何經濟體隨時都可能被列⼊，例如中國⼤陸在2019年8⽉曾被列⼊，瑞⼠是唯⼀曾被列為匯率操縱國（2020年12⽉）的G10經濟體。

中國⼤陸近年來都被列⼊觀察名單，⼈⺠幣匯率仍可能被當成關稅談判⼯具，雖然⼈⺠幣兌美元目前呈現可控的升值趨勢，但川普也能根據1988年的法案，隨時認定任何經濟體在操縱匯率，而非根據2015年法案的規定、該經濟體須同時滿⾜全部三項量化標準，這在2019年已有前例。

⽇本和⽇圓最近因日圓貶值的貿易競爭優勢⽽被盯上，美方可能會在關稅談判時提起，從⽇本的⾓度看，這或許不會構成太⼤問題，因為日圓兌美元已轉為升值，且考量到⽇本當前景氣循環階段，⽇圓適度升值也屬合理。

瑞郎則暫時不是關注焦點，因為美國官員最近都沒特別提及瑞⼠是貨幣操縱國，尤其美元兌瑞郎從1⽉⾼點以來已貶值逾4%，因此要求瑞⼠央⾏推動瑞郎升值的論據已不成⽴。德國和英國的情況也相對安全，畢竟歐元看升的趨勢已形成。

不過，目前各界都預期美元將走貶，因此任何推動美元貶值的政策可能顯得多餘。瑞銀投資銀行已重返去年11月川普勝選之前的預測，預期美元今年將貶值，預估歐元兌美元年底將升至1.12日圓，英鎊匯率將升抵1.30美元，日圓匯率則將漲到140日圓。