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近5成企業主管預期衰退 CNN民調：56%不滿川普經濟施政

記者陳熙文、顏伶如／綜合報導
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超過六成的企業主表示受關稅影響可能調漲商品售價，也有超過一半的民眾不滿川普的經濟政策。（路透）
超過六成的企業主表示受關稅影響可能調漲商品售價，也有超過一半的民眾不滿川普的經濟政策。（路透）

有線電視新聞網(CNN)委託民調機構SSRS完成的最新民調顯示，56%美國民眾不滿意川普總統的經濟施政，滿意度低於川普第一任執政任何期間；不過，51%受訪者認同川普移民政策，滿意度比川普第一任內任何時間都高出7%以上。

另據總裁雜誌（Chief Executive）10日發布的「執行長信心指數」（CEO Confidence Index），顯示企業主管因關稅政策的不確定性，整體對市場的信心在3月分嚴重下滑。企業主管對接下來一年的展望大幅下降，從今年1月的6.93跌至3月的4.99，並指出，這是自2012年11月以來最低的分數。 

調查顯示，有48％的企業主管預期接下來半年內將出現經濟衰退的情況，其中有9％認為是嚴重的經濟衰退，有39%認為，將出現緩和的經濟衰退，或預期經濟成長減緩。

至於是否預期美國對加拿大、墨西哥和中國徵收關稅，可能對產業造成影響？有76%的企業主管認為，可能造成長期或短期的負面影響，僅有10%的企業主管認為有正面的影響。

調查也顯示，有64％的企業主管已經，或計畫為他們的產品漲價，也有63%的企業主管表示，他們的供應商已經漲價，或預先告知他們今年有漲價的計畫。

此外，路透／易普索調查顯示，有57%的民眾認為川普重塑經濟的努力太捉摸不定，約三分之一不這麼認為。即使在共和黨內部，三分之一黨員也認為他的做法太難以捉摸。不過雖有這個顧慮，79%的共和黨人同意川普的行動長久下來會使經濟受益，整體民眾有41%也持相同看法，但在民主黨員中只有5%如此認為。

這項調查是在3月6日至9日間進行，針對抽樣選出全國1206名18歲以上成年人完成調查，統計誤差在正負3.3%以下。

對於川普身為總統的整體表現，45%民眾表示滿意，54%不滿意，與川普第一次執政2017年3月間相同民調結果差不多，接近川普第一任執政期間施政滿意度尖峰時期。

調查顯示，美國民眾最在乎的首要議題仍是經濟，超過對於美國民主、聯邦政府表現、移民、健保、外交政策、氣候變遷等其他項目的關切。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)推動聯邦改革，35％受訪者對馬斯克有好印象，持負面觀感則有53%，11%沒意見。近六成受訪者認為馬斯克對於政府運作缺乏經驗及判斷力。

有33%受訪者對副總統范斯(JD Vance)持正面觀感，44%民眾持負面觀感，23%沒意見。

川普 馬斯克 民調

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