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特斯拉股價暴跌 川普力挺馬斯克 白宮直播直接買一台

記者顏伶如／綜合報導
特斯拉股價近來大跌，更有民眾發起抵制，執行長馬斯克（左）承認經營遇到困難。川普總統（右）為表示對馬斯克全力支持，11日不僅在白宮展示特斯拉的電動車，更直接選購了一輛紅色的Model S。（歐新社）
特斯拉股價近來大跌，更有民眾發起抵制，執行長馬斯克（左）承認經營遇到困難。川普總統（右）為表示對馬斯克全力支持，11日不僅在白宮展示特斯拉的電動車，更直接選購了一輛紅色的Model S。（歐新社）

科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)主導聯邦政府大幅縮編，他所經營的電動車特斯拉(Tesla)分店近來頻頻傳出遭遇「打倒特斯拉」(Tesla Takedown)抗議事件，特斯拉股票10日出現四年半以來單日最大跌幅。川普總統在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文為馬斯克辯護，並稱願意購買一輛嶄新的特斯拉電動車，展現對馬斯克的支持。

川普11日在白宮南草坪前的車道上，從五款特斯拉中挑選了售價大約8萬元的一輛Model S特斯拉，並說新車將留在白宮讓幕僚使用。 

川普11日說，希望購買特斯拉能拉抬買氣。他說，特斯拉是很棒的產品，特別欣賞設計前衛的Cybertruck，「我一看到這輛車就說，『這是最酷的設計』。我們要為馬斯克喝采」。川普表示他將透過支票支付車款。

特斯拉股價近來大跌，更有民眾發起抵制，執行長馬斯克（左）承認經營遇到困難。川普總...
特斯拉股價近來大跌，更有民眾發起抵制，執行長馬斯克（左）承認經營遇到困難。川普總統（右）為表示對馬斯克全力支持，11日不僅在白宮展示特斯拉的電動車，更直接選購了一輛紅色的Model S。（路透）

川普選購特斯拉在馬斯克擁有的X平台直播。由於操守規定限制，政府高官極少如此明顯的推薦消費產品，更別說現任總統。但川普在鏡頭前讚美特斯拉，確保他的購買會吸引廣泛注意。白宮副幕僚長史卡維諾(Dan Scavino)在馬斯克旗下的社群媒體應用程式X上直播了這場活動。 

自從川普1月上台以來，特斯拉股價縮水約48%，11日終於反彈將近4%。

川普10日晚間發文表示，馬斯克為了拯救國家，不惜讓自己的公司面臨險境，馬斯克主導的改革行動則「做得很棒」。他寫道：「我明天一早將去買一輛嶄新的特斯拉，展現我對馬斯克的信心與支持。他真的是個很棒的美國人。」

川普（右）與馬斯克父子在白宮外，表示要自購一輛特斯拉電動車，展現對馬斯克支持。(...
川普（右）與馬斯克父子在白宮外，表示要自購一輛特斯拉電動車，展現對馬斯克支持。(美聯社)

前總統拜登2021年發布行政命令，規定2030年美國銷售所有全新汽車與卡車50%必須是零碳排(zero-emission)。2024年競選期間，川普批評拜登強迫民眾購買電動車，並承諾如果當選一上台就要取消拜登的電動車強制令。川普就職日當天便宣布取消電動車(EVs)補助計畫。

特斯拉位於俄勒岡州波特蘭經銷分店上周出現350名示威人士聚集，3月初紐約市經銷分店抗議活動陷入混亂，9人被警察逮捕。

川普11日說，最近在特斯拉分店出現的暴力事件是「國內恐怖主義」(domestic terrorism)。他說，前往特斯拉抗議的示威人士「是在傷害一家很棒的美國公司」。

川普對滋事分子喊話說：「如果破壞特斯拉或者任何公司，我們都會逮到你，你將經歷地獄般的折磨。」

特斯拉 川普 馬斯克

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