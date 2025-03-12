川普稱未見經濟衰退 白宮：股市動盪只是短期「快照」

白宮發言人李維特11日在白宮記者會上展示圖表，對媒體回答經濟股市與關稅等提問。(歐新社)

美股近期全面重挫，經濟是否有可能進入衰退？川普 總統11日表示，他沒有看到經濟衰退，並預期美國的經濟會蓬勃發展。

近期市場動盪，被質疑是川普關稅政策使然，尤其川普日前接受美國福斯新聞(Fox News)專訪時表示，政府推動經濟改革，不排除在短期內有經濟衰退的可能性，指會有段過渡期、需要一點時間，引發市場恐慌。

川普11日再度被問及經濟是否有可能衰退，他表示，完全沒有看到經濟衰退，並預期美國經濟會走向繁榮。

在改善經濟上，川普說，他可以選擇簡單的方法，或困難的方法，他現在選擇的是困難的方法，但未來的成果也會不同凡響，預料可以得到20倍的成果。

川普說，他不擔心市場出售的情況，並認為有人可能藉機逢低買進。

川普並表示，美國經濟應是真實的經濟，而不是虛假的經濟，指控拜登 政府過去呈現的是虛假的經濟。

白宮11日也舉行記者會；對於美國股價動盪，白宮新聞秘書李維特表示，股市的情況只是短期的「快照」(snap shot)，並稱美國正處於經濟轉換期。

李維特表示，川普正努力讓美國擺脫拜登政府製造出來的「經濟噩夢」(economic nightmare)；李維特說，川普的方法就是重啟他在第一任總統任內獲得成功的經濟方程式。

李維特說，川普也正努力解除貿易管制，同時希望國會能依循川普的經濟方針，通過減稅法案；李維特說，川普對於恢復美國製造業和主導地位的承諾堅定不移。

李維特說，川普政府的目標就是讓美國人民有錢到不知道該怎麼花；李維特也呼籲，在華爾街 (Wall street)和主街(Main street)的企業執行長們應該押注(bet on)川普。

至於川普日前被問及他提出關稅豁免的決定是否與市場表現有關？川普表示，他的決定與市場無關，被質疑不關心市場動態，李維特說，如同川普在第一任總統任內的態度，川普會留意(look out)華爾街和主街。